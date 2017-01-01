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    Водій столичної маршрутки махнув через перехрестя на «червоний» (відео)

    Киянин повідомив, що заявив про порушення в поліцію
    У Києві водій маршрутки грубо порушив правила дорожнього руху і перетнув шестисмуговий перехрестя на заборонений світло світлофора. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook житель Києва Тарас Нечитайло. Інцидент стався ввечері 30 листопада на перехресті вул. Вишгородській і проспекту Правди. «АА 6636 РЕ,
    • Сьогодні, 16:40
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    Водій маршрутки порушує ПДР
    Водій маршрутки порушує ПДР

    Киянин повідомив, що заявив про порушення в поліцію

    У Києві водій маршрутки грубо порушив правила дорожнього руху і перетнув шестисмуговий перехрестя на заборонений світло світлофора.

    Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook житель Києва Тарас Нечитайло.

    Інцидент стався ввечері 30 листопада на перехресті вул. Вишгородській і проспекту Правди.

    «АА 6636 РЕ, маршрутка 180 маршруту, повна людей, переїжджає шестисмуговий перехрестя на червоний!» - прокоментував відео Нечитайло.

    Киянин повідомив, що заявив про порушення поліцію. 

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