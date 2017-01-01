Водій столичної маршрутки махнув через перехрестя на «червоний» (відео)

Киянин повідомив, що заявив про порушення в поліцію

У Києві водій маршрутки грубо порушив правила дорожнього руху і перетнув шестисмуговий перехрестя на заборонений світло світлофора. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook житель Києва Тарас Нечитайло. Інцидент стався ввечері 30 листопада на перехресті вул. Вишгородській і проспекту Правди. «АА 6636 РЕ,