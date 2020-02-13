Виробники «зеленої» електроенергії цього місяця отримали від держави майже 0,5 млрд грн нова енергія



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Загальний рівень розрахунків за січень склав 53%

Державне підприємство «Гарантований покупець» 12 лютого перерахувало виробникам «зеленої» електроенергії 430 млн грн за січень. Про це повідомляється на сайті підприємства.

Усього за електроенергію січня «Гарантований покупець» сплатив 1,1 млрд грн. Загальний рівень розрахунків за січень склав 53%.

Зазначається, що компанія працює над завершенням виплат виробникам електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) за 2019 рік. Підприємство на 100% розрахувалося з ВДЕ за електроенергію липня-листопада, сплативши за «зеленим» тарифом понад 15 млрд грн. Поточний рівень розрахунків за грудень – 56%.

Остаточно закінчити виплати за 2019 рік підприємство обіцяє після надходження коштів від постачальників універсальних послуг.

Раніше повідомлялося, що Україна і Норвегія обговорили співпрацю у сфері відновлюваної енергетики.

Також повідомлялося, що Мінекоенерго презентувало Концепцію зеленого енергетичного переходу.