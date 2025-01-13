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Ахметов інвестує €140 млн в будівництво установок зберігання енергії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ахметов інвестує €140 млн в будівництво установок зберігання енергії

ДТЕК Ахметова спільно з американською Fluence побудує в Україні установки зберігання енергії на 200 МВт

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова обрала Fluence Energy для реалізації першого в Україні масштабного проєкту зі створення портфеля систем зберігання енергії на базі акумуляторних батарей. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. https://dtek.com/media-center/news/dtek-fluence-energy-storage-ukraine/  

«ДТЕК обрала Fluence Energy B.V., дочірню компанію Fluence Energy, Inc., для реалізації першого в Україні масштабного проєкту зі створення портфеля систем зберігання енергії на базі акумуляторних батарей. Проєкт, із загальним обсягом інвестицій €140 мільйонів, є важливим кроком на шляху до посилення енергетичної незалежності України», – йдеться в ньому.  

Зазначається, що шість енергозберігаючих установок потужністю від 20 до 50 МВт і сумарною потужністю в 200 МВт будуть розташовані в різних регіонах України. Разом вони зберігатимуть до 400 МВт-год електроенергії. Цього достатньо, щоб протягом двох годин забезпечувати електроенергією 600 тис. домогосподарств.  

В ДТЕК підкреслили, що проєкт планується завершити до жовтня 2025 року, щоб системи були встановлені до початку зимового сезону 2025-2026 року для зміцнення української електромережі в період можливих відключень.  

«Системи зберігання енергії є важливим елементом у створенні децентралізованої енергосистеми України, які допоможуть знизити викиди вуглецю та посилити енергетичну безпеку країни. Партнерство з Fluence підкреслює наше прагнення бути лідером у галузі зберігання енергії як в Україні, так і в Європі. Разом ми реалізуємо технології, які змінять і зміцнять енергетичну інфраструктуру України», – сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.  

Зазначається, що Fluence є лідером на ринках США та Європи, вона заснована компаніями Siemens та AES Corporation.  

Нагадаємо, у 2025 році ДТЕК планує розпочати будівництво Полтавської вітроелектростанції потужністю в 650 МВт.

Теги: будівництво технології ДТЕК

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