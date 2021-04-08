Байден має намір інвестувати в водневу економіку $15 млрд

Новий план дій президента США передбачає всебічну підтримку водню

Президент США Джо Байден представив план дій, за яким американський уряд інвестує $15 млрд у проекти, спрямовані на запобігання зміні клімату. Зокрема, мова йде про проекти, пов'язані з воднем, як енергоносієм майбутнього, – повідомляє H2 View.

Як сказано в новому плані дій, розвиток водневої економіки США дозволить створити мільйони нових кваліфікованих робочих місць, поліпшити інфраструктуру, об'єднати і мобілізувати країну для вирішення такої серйозної проблеми нашого часу, як кліматична криза.

Джо Байден вважає, що ринковий зсув в бік водневої енергетики відкриває величезні можливості для розвитку нових ринків і нових галузей, і планує просувати вперед екологічно чисту енергію.

«Сполучені Штати Америки – найбагатша країна в світі, але ми займаємо 13-е місце по загальній якості нашої інфраструктури. А наша електромережа, яка зав'язана на використанні вуглеводневих джерел енергії, вразлива для катастрофічних відключень», – сказав президент США.