  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Байден має намір інвестувати в водневу економіку $15 млрд

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Американський президент пильно вдивляється в водневі перспективи &nbsp; - Байден має намір інвестувати в водневу економіку $15 млрд

    Американський президент пильно вдивляється в водневі перспективи

     

    Фото: h2-view.com

    Новий план дій президента США передбачає всебічну підтримку водню

    Президент США Джо Байден представив план дій, за яким американський уряд інвестує $15 млрд у проекти, спрямовані на запобігання зміні клімату. Зокрема, мова йде про проекти, пов'язані з воднем, як енергоносієм майбутнього, – повідомляє H2 View.

    Як сказано в новому плані дій, розвиток водневої економіки США дозволить створити мільйони нових кваліфікованих робочих місць, поліпшити інфраструктуру, об'єднати і мобілізувати країну для вирішення такої серйозної проблеми нашого часу, як кліматична криза.

    Джо Байден вважає, що ринковий зсув в бік водневої енергетики відкриває величезні можливості для розвитку нових ринків і нових галузей, і планує просувати вперед екологічно чисту енергію.

    «Сполучені Штати Америки – найбагатша країна в світі, але ми займаємо 13-е місце по загальній якості нашої інфраструктури. А наша електромережа, яка зав'язана на використанні вуглеводневих джерел енергії, вразлива для катастрофічних відключень», – сказав президент США.

    Теги: США президент уряд водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies