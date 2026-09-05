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Інвестори бояться повторення історії з боргами у відновлюваній енергетиці – УВЕА

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Інвестори бояться повторення історії з боргами у відновлюваній енергетиці – УВЕА
Борги енергоринку залишаються головним сигналом ризику для інвесторів у «зелену» генерацію
фото: depositphotos.com

Старі борги досі стримують інвесторів у нові проєкти ВДЕ – Конеченков

Борги у відновлюваній енергетиці залишаються одним із факторів, які стримують інвесторів від участі у нових проєктах. Компанії готові розглядати зелені аукціони, але хочуть гарантій, що ситуація з багаторічними неплатежами не повториться. Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

«Бояться, бояться, але при цьому, при тому, це якраз одна з передумов, що компанії розглядають можливість участі в цих аукціонах, але вони дійсно хочуть отримати гарантії, що не виявиться, як з боргами», – сказав Конеченков.

За його словами, боргова проблема почала загострюватися після домовленостей 2020 року про добровільне зниження зеленого тарифу. Тоді інвестори погодилися на скорочення виплат за умови погашення накопичених боргів, однак згодом з’явилися нові механізми, які, за словами Конеченкова, лише збільшили заборгованість.

«Оці 20% зіграли свою негативну роль, які ще збільшили кількість боргів. І досі ми це розрулюємо, цю ситуацію», – наголосив він.

Конеченков зазначив, що інтерес до нових аукціонів з боку бізнесу є, однак не всі компанії готові брати участь. За його словами, зараз таку можливість розглядають близько 4–5 компаній, а одним із ключових питань для них залишається гарантія своєчасних розрахунків.

Раніше заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко заявляв, що борги на енергоринку вже обчислюються десятками мільярдів гривень і створюють дедалі більше фінансових проблем для галузі.

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Теги: енергетика борг тарифи

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