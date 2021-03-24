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    Британія виділила $75 млн на розвиток водневих автобусів і вантажівок

    нова енергія
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    Офіційний Лондон будує міст в світле водневе майбутнє (на фото &ndash; водневий автобус Wrightbus) &nbsp; - Британія виділила $75 млн на розвиток водневих автобусів і вантажівок

    Офіційний Лондон будує міст в світле водневе майбутнє (на фото – водневий автобус Wrightbus)

     

    Фото: edie.net

    Проект повинен забезпечити створення близько 10 тис нових робочих місць

    Уряд Великобританії виділив $75 млн на фінансування проектів, пов'язаних з розвитком водневих автобусів і електричних вантажівок нового покоління – крок, який може створити 10 тис нових робочих місць, – повідомляє H2 View.

    На виділені кошти будуть підтримуватися три водневих транспортних проекту в містах Кумбран (Уельс), Уоркiшiр (центральна Англія) і Балліміна (Північна Ірландія). Кожен проект отримає приблизно однакове фінансування.

    У Балліміні північноірландський виробник автобусів Wrightbus буде розробляти і виробляти недорогі водневі паливні елементи для автобусів, а також створить Водневий центр передового досвіду. У Уорiкшірi стануть адаптувати енергозберігаючі технології, які використовуються в автоспорті, до звичайного автотранспорту. А в Кумбрані розроблятимуть електричні силові установки для важких вантажних автомобілів.

    Дане фінансування ґрунтується на недавньому запуску урядової національної стратегії Bus Back Better і плану прем'єр-міністра Великобританії з «зеленої» промислової революції.

    «Оскільки ми прагнемо скоротити викиди вуглецю, весь транспортний сектор повинен буде прийняти нові інноваційні технології, такі як використання зеленого водню. Упевнений, що ми повинні бути в авангарді розробки, виробництва і використання автомобілів з нульовим рівнем викидів», – сказала міністр транспорту Великобританії Рейчел Маклін.

    На її переконання, інвестування в нові екологічні технології для автомобільного сектора допоможе реалізувати амбіції Великобританії з припинення до 2050 року свого вкладу в зміну клімату.

    Теги: міністр Англія технології фінансування уряд водень
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