Держава має розробити план погашення боргів перед зеленими інвесторами – Трохимець

Інвестори в зелену енергетику чекають від держави план погашення боргів – Трохимець

Інвестори у зелену енергетику очікують від держави на план заходів щодо погашення боргів, щоб продовжити реалізацію нових проєктів в енергетиці.

Про це написав Олександр Трохимець, голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України.

«Залишаються конкретні питання... до держави – коли буде хоча б драфт плану із переліком заходів та хоча б якимись термінами погашення заборгованостей перед ВДЕ», – сказав Трохимець.

За його словами, одним з головних боржників перед виробниками зеленої енергії є державне Укренерго.

«За 2022 рік борг компанії за послугу з ВДЕ складає 7,6 млрд грн, за 2023 – 3,7 млрд грн, а також з початку поточного року накопичено ще 17,1 млрд грн», – уточнив експерт.

Він розповів, що Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує схвалювати тариф на передачу для Укренерго у розмірі 665 гривень за МВт*год.

«Розрахунки перед виробниками з ВДЕ можуть бути близькі до повних, якщо не буде ексцесів та за умови забезпечення 100% зборів з боку Укренерго. Однак, з іншого боку, Комісія в цій версії тарифу на передачу помітно порізала статті витрат самого Укренерго», – додав Трохимець.

На його думку, у разі реалізації найгірших сценаріїв щодо обстрілів, Укренерго потребуватиме величезного обсягу коштів на відновлення.

Він зазначив, якщо потрібних фінансів Укренерго не матиме, то у компанії не залишатиметься ніяких альтернатив окрім того, щоб «під’їдати» кошти, які передбачені на сплату послуги з ВДЕ.

«Відповідно, в такому разі борги перед Гарпоком за послугу з ВДЕ наступного року з’являться знову», – підкреслив експерт.

Нещодавно радник прем'єр-міністра України, член Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що компанія Укренерго цього року збільшить існуючу заборгованість за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел мінімум на 8 млрд грн.