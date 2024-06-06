Держава має запустити зелені аукціони, щоб інвестори почали будувати нову енергогенерацію – УВЕА

«Виробники електроенергії з ВДЕ досі очікують на вирішення з боку держави питання заборгованості на ринку ВДЕ та на запуск «зелених» аукціонів»

Інвестори закликають державу запровадити зелені аукціони, щоб почати будівництво нових енергопотужностей – Конеченков

Держава має запустити зелені аукціони і встановити щорічну потребу в будівництві станцій відновлюваної енергетики, щоб інвестори орієнтувались на ці показники та мали підґрунтя для залучення міжнародних інвестицій в ці проєкти, заявив в інтерв'ю журналу Енергобізнес голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

Конеченков зазначив, що такі світові лідери відновлюваної енергетики, як Vestas, в першу чергу беруть до уваги гарантії, які надають держави щодо придбання потужностей ВДЕ на річній основі. За його словами, для інвесторів важливі гарантії від держави та розуміння можливості працювати з прибутком, адже поки усі стратегії і плани дій України залишаються доволі теоретичними.

«Виробники електроенергії з ВДЕ досі очікують на вирішення з боку держави питання заборгованості на ринку ВДЕ та на запуск «зелених» аукціонів», – зазначив Конеченков.

На його думку, що в поточних умовах Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку. Конеченков розповів, що поки триває війна, Україна може побудувати 4-5 ГВт потужності, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.

«Ми також бачимо ще низку проєктів, що розвиваються, але знаходяться на самому початку і потребують тривалого терміну для фінальної реалізації. Наш пріоритет зараз – це ті проєкти, які можуть бути реалізовані відносно швидко протягом 2025-2026 років», – підкреслив представник інвесторів.

Раніше повідомлялося, що компанія «Укренерго» хоче уникнути появи нових боргів при розрахунках за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.

Також Українська вітроенергетична асоціація закликає Уряд знайти фінансовий ресурс для Енергоатому (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок – ДП «Гарантований покупець», ПУПи, ОСРи, Укренерго та виробниками з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн.