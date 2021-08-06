Суд заарештував ветерана АТО, який погрожував підірвати Кабмін

Володимир Прохнич взятий під варту на два місяці

Чоловік буде перебувати під вартою до 27 вересня

Печерський суд Києва призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Володимиру Прохничу, який 4 серпня увійшов з гранатою до будівлі Кабміну та погрожував її підірвати. Про це заявив суддя під час трансляції засідання суду.

Суд арештував чоловіка на 60 діб. Він буде перебувати під вартою до 27 вересня. Права внесення застави йому не дали.

Таким чином суддя задовольнив клопотання Печерської окружної прокуратури. Адвокати Прохнича просили відпустити його на поруки.

Адвокат Прохнича заявив, що будуть подавати апеляцію.

Під час судового розгляду Прохнич не виступав. Однак, його адвокат зачитав звернення свого підзахисного.

«Я щиро шкодую з приводу вчиненого. Визнаю, що вчинив неправильно та порушив закон. Прошу вибачення у тих, кого образив або налякав своїм необдуманими імпульсивними діями. Я не хотів нікого скривдити чи завдати будь-кому шкоду», – йдеться у зверненні.

На засіданні товариші і бойові побратими колишнього атовця просили взяти його на поруки.

Ветеранка АТО розповіла журналістам, що Прохнич дуже поміркована, але в нього ціла купа проблем. За її словами, у чоловіка пухлина головного мозку та посттравматичний синдром.

Після рішення суду адвокат заявив, що в Прохнича була мета привернути увагу до проблем ветеранів АТО, якими ніхто не займається.

Зазначимо, що захоплення державних або громадських будівель чи споруд карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Незаконне позбавлення волі карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. А незаконне поводження зі зброєю – позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

ЗМІ повідомили, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину. Чоловіку призначено психіатричну експертизу.

Друзі розповіли про страшний діагноз затриманого в Кабміні учасника АТО.