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    Багатодітним сім'ям виплатять по 2 тис. грн: як отримати гроші

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    Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення - Багатодітним сім'ям виплатять по 2 тис. грн: як отримати гроші
    Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення
    Фото з відкритих джерел

    Виплати мають здійснити до кінця серпня

    До кінця серпня 145 тисяч українських дітей з багатодітних сімей отримають додатково по 2 тисячі гривень для підготовки до навчального року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у неділю, 8 серпня, в Facebook.

    «145 тисяч дітей з багатодітних сімей отримають додаткові виплати до навчального року. З ініціативи президента Володимира Зеленського, уряд на цьому тижні прийняв рішення про виплату 2 тис. грн на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6-18 років», – написав Шмигаль.

    Він уточнив, що для отримання виплати сім'ям не доведеться оформляти ніяких додаткових документів.

    «Ніяких звернень подавати не потрібно. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення. Загальний розмір програми складе 290 млн грн. Ці кошти допоможуть сім'ям зібрати дітей до школи і купити необхідні речі», – підкреслив прем'єр.

    Нагадаємо, Кабмін затвердив виплати багатодітним сім'ям до 1 вересня на засіданні минулої середи.

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    Теги: Кабмін держава Facebook речі уряд влада населення Денис Шмигаль
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    Багатодітним сім'ям виплатять по 2 тис. грн: як отримати гроші