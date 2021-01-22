Дизельні таксі в Парижі замінять водневими автомобілями

Парк водневих таксі в столиці Франції з'явиться в кінці 2021 року

Дизельні таксі Slota Group в Парижі будуть замінені до кінця 2021 року водневими автомобілями Toyota Mirai. Про це було оголошено після того, як компанії HysetCo і Hype, які володіють найбільшим в світі парком водневих таксі, придбали Slota Group, - повідомляє H2 View.

Водневі таксі Toyota Mirai будуть підтримуватися двома новими водневими заправними станціями, побудованими в цьому році. А до 2024 року HysetCo планує ввести в експлуатацію ще близько 20 водневих станцій.

«Ми раді додати досвід і визнані ноу-хау Slota Group до нашого бізнесу, який поєднує в собі найбільший в світі парк водневих таксі і всю необхідну супутню інфраструктуру», - сказав президент HysetCo Лоiк Вуазен.

«Ми особливо пишаємося своєю участю в проекті. І, таким чином, збільшенням інвестицій у Франції. Країна, яка вже є домом для нашої виробничої, комерційної та дизайнерської діяльності, тепер продемонструє ноу-хау Toyota в області водневої мобільності по всьому світу. У більш загальному плані для нас це важливий крок на шляху, який зробить світ суспільством з нульовим рівнем викидів», - сказав у свою чергу генеральний директор Toyota France Франк Маротт.