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    Дизельні таксі в Парижі замінять водневими автомобілями

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    <p>Автомобілі на водневих паливних елементах Toyota Mirai</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Дизельні таксі в Парижі замінять водневими автомобілями

    Автомобілі на водневих паливних елементах Toyota Mirai

     

    Фото: h2-view.com

    Парк водневих таксі в столиці Франції з'явиться в кінці 2021 року

    Дизельні таксі Slota Group в Парижі будуть замінені до кінця 2021 року водневими автомобілями Toyota Mirai. Про це було оголошено після того, як компанії HysetCo і Hype, які володіють найбільшим в світі парком водневих таксі, придбали Slota Group, - повідомляє H2 View.

    Водневі таксі Toyota Mirai будуть підтримуватися двома новими водневими заправними станціями, побудованими в цьому році. А до 2024 року HysetCo планує ввести в експлуатацію ще близько 20 водневих станцій.

    «Ми раді додати досвід і визнані ноу-хау Slota Group до нашого бізнесу, який поєднує в собі найбільший в світі парк водневих таксі і всю необхідну супутню інфраструктуру», - сказав президент HysetCo Лоiк Вуазен.

    «Ми особливо пишаємося своєю участю в проекті. І, таким чином, збільшенням інвестицій у Франції. Країна, яка вже є домом для нашої виробничої, комерційної та дизайнерської діяльності, тепер продемонструє ноу-хау Toyota в області водневої мобільності по всьому світу. У більш загальному плані для нас це важливий крок на шляху, який зробить світ суспільством з нульовим рівнем викидів», - сказав у свою чергу генеральний директор Toyota France Франк Маротт.

    Теги: таксі Франція Париж автопарк
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