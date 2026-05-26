Дозвіл інвесторам самостійно будувати підстанції може пришвидшити запуск нових потужностей – Інститут майбутнього

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що в умовах постійних відключень електроенергії Україна потребує нових генеруючих потужностей, однак розвиток генерації все частіше впирається у проблеми з підключенням до мережі.

За його словами, останні роки показали, що жодна нова генерація не є зайвою, хоча стрімкий розвиток сонячної енергетики вже створює нові виклики для енергосистеми.

«Відключення електропостачання, які стали для нас нормою за ці роки, вказують, що наразі жодна нова генерація зайвою не буде», – зазначив Прокіп.

Водночас, за словами експерта, ключовою проблемою для інвесторів стає не лише економіка проєктів, а й фізична можливість приєднати нові об’єкти до енергосистеми.

«Потенційні виробники електроенергії впираються у вузькі місця в енергосистемі та брак вільних потужностей для підключення нової генерації», – підкреслив він.

Прокіп додав, що компанії, готові будувати нові потужності, часто готові власним коштом зводити підстанції для підключення до мережі. На його думку, це дозволить зменшити навантаження на операторів мережі, посилити конкуренцію між підрядниками та головне — скоротити строки підключення нової генерації.

«Компанії, які мають намір будувати і приєднати нові власні потужності до енергосистеми, часто готові самостійно будувати підстанції для підключення до мережі», – зазначив експерт.

Він наголосив, що в нинішніх умовах держава має створити максимально швидкі та зрозумілі умови для підключення нових генеруючих потужностей, особливо тих, які готові працювати в ринкових умовах.

Як повідомлялося раніше, в енергетичному секторі дедалі активніше обговорюють можливість дозволити інвесторам самостійно будувати підстанції для підключення нової генерації до мережі. Учасники ринку вважають, що чинна модель із довгими погодженнями та централізованими тендерами затягує запуск нових потужностей на багато місяців, тоді як енергосистема вже потребує швидкого введення нової генерації перед наступною зимою.