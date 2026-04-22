Ахметов оголосив про будівництво вітрової електростанції на Полтавщині за €1,2 млрд

glavcom.ua
Група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова планує будівництво на Полтавщині найбільшої в Європі вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 650 МВт загальною вартістю €1,2 млрд. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Станція буде складатися з близько 100 вітрових турбін. Вона зміцнить енергетичну безпеку країни, заміщуючи генеруючі потужності, пошкоджені або знищені внаслідок російських атак, а також прискорить перехід України до більш чистої та децентралізованої енергосистеми.

«Навіть за умов постійних атак ми відновлюємо потужності, масштабуємо відновлювану генерацію та модернізуємо мережі, адже стійка енергосистема є фундаментом виживання та майбутнього процвітання України. За повної підтримки нашого акціонера Ріната Ахметова ми продовжуємо інвестувати під час війни, надсилаючи чіткий сигнал: Україна залишається привабливою для інвестування вже сьогодні, а міжнародні партнери мають реальну можливість долучитися до побудови сучасної, європейської енергосистеми», зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Як відомо, ДТЕК Ахметова є найбільшим інвестором в українську економіку за час повномасштабної війни. За даними видання NV, компанія інвестувала понад 100 млрд грн у відновлення енергетики, підтримку її роботи та будівництво нових енергетичних потужностей.

Під час війни ДТЕК ввів в експлуатацію 114 МВт нових вітрових потужностей на Тилігульській ВЕС на півдні України та наразі будує ще 384 МВт, довівши загальний обсяг інвестицій у цей проєкт до €650 млн. Компанія також запустила систему зберігання енергії потужністю 200 МВт – найбільшу в Україні – і реалізує низку інших проєктів у сфері відновлюваної енергетики.

Читайте також

На будівництві протирадіаційного укриття в Нових Петрівцях виявлено розкрадання на 19 млн грн
На будівництві протирадіаційного укриття в Нових Петрівцях виявлено розкрадання на 19 млн грн
Вчора, 13:31
Вакарчук підкреслив, що теплоелектростанції в Україні вже пережили понад 220 атак
Вакарчук на зруйнованій ТЕС закликав міжнародну спільноту допомогти відновленню енергетики
18 квiтня, 15:27
Графіки відключення світла у Київській області 10 квітня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 10 квітня 2026 року
9 квiтня, 20:49
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 8 квітня 2026 року
8 квiтня, 12:50
Шмигаль відзначив працівників енергетичної інфраструктури, які виконували аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах електроенергетики
Міністр енергетики відзначив 36 енергетиків ДТЕК за проходження найскладнішої зими (фото)
7 квiтня, 15:49
Проєкти реалізують власними силами та з партнерами із Сінгапуру
Казахстан усунув Росію від будівництва електростанцій
7 квiтня, 13:33
Лелеки на Дніпропетровщині часто гніздяться на електроопорах
Енергетики Дніпра встановлюють гнізда для лелек на електроопорах (відео) 
2 квiтня, 15:17
ДТЕК заявив про готовність навчити партнерів захисту енергетики
ДТЕК запропонував союзникам модель захисту енергетики: подробиці
27 березня, 17:45
Очільник ДТЕК обговорив із глобальними енергетичними лідерами інвестиції в Україну
Очільник ДТЕК обговорив із глобальними енергетичними лідерами інвестиції в Україну
26 березня, 15:23

Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
