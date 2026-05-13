Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Киргизстан на літо змінює дрес-код для чиновників: у чому причина

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Киргизстан на літо змінює дрес-код для чиновників: у чому причина
Засідання уряду Киргизстана
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Киргизстані урядовців улітку звільнять від краваток і піджаків задля економії світла

Кабінет міністрів Киргизстану ухвалив рішення пом'якшити дрес-код для державних службовців на літній період. Чиновникам дозволять приходити на роботу без краваток, а під час перебування в кабінетах – знімати піджаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на медіа Киргизстану

Головна мета такої новації – суттєве зниження споживання електроенергії в урядових будівлях. Перший заступник очільника кабміну Адилбек Касималієв зазначив, що в спеку чиновники вмикають кондиціонери, бо сидять у костюмах.

«Якщо ми будемо в сорочках, то кондиціонери в основному будемо вимикати. Тому і прийнято таке рішення», – пояснив він.

Ініціатори реформи спираються на успішний міжнародний досвід. За словами урядовця, аналогічну практику свого часу запровадили в Азії.

«В Японії був такий досвід. Коли влітку витрачалося багато електроенергії, чиновники відмовилися від піджаків. Так вони заощадили мільярди єн», – розповів Касималієв. Скільки саме хочуть зекономити чиновники Киргизстану, поки не повідомляється.

«Главком» писав, що парламент Киргизстану ухвалив у другому та третьому читаннях законопроєкт, що передбачає повну заборону всіх порносайтів на території країни. Це рішення, яке викликало гарячі суперечки, обґрунтовується «захистом моральних та етичних цінностей» киргизького народу. Противники заборони порнографії вважають, що такий крок лише більше роздратує любителів відео для дорослих і змусить їх активніше використовувати засоби для обходу блокувань. 

Також президент Футбольного союзу Киргизстану Камчібек Ташієв розповів, що українця Сергія Пучкова звільнили з посади головного тренера клубу «Мурас Юнайтед» через те, що він вживав нецензурну лексику щодо футболістів. 63-річний Пучков тренував «Мурас Юнайтед» у 2024 та 2025 роках. Під його керівництвом команда ставала срібною та бронзовою призеркою чемпіонату країни, а також виграла Кубок Киргизстану.

Читайте також:

Теги: Киргизстан уряд літо економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари по російських НПЗ: Кремль втрачає головне джерело фінансування війни
Удари по російських НПЗ: Кремль втрачає головне джерело фінансування війни
Сьогодні, 09:14
Уряд Росії втричі знизив прогноз зростання ВВП на 2026 рік
Росія втричі знизила цьогорічне зростання ВВП
Вчора, 16:19
Чотирьох дипломів та наукового ступіня росіянину не вистачило, щоб прийняти правильне рішення та не йти в Україну
Полонений окупант із чотирма вищими освітами та науковим ступенем розповів, чому пішов воювати
10 травня, 19:15
Глава Центробанку Ельвіра Набіулліна
«Росіянам це не сподобається». Набіулліна вказала на єдине джерело фінансування економіки РФ
29 квiтня, 15:00
Зюганов сказав, що його партія «робить усе» для підтримки стратегії Путіна
Головний комуніст Росії панікує: Путін веде країну до революції
22 квiтня, 22:07
Metinvest Digital посів п’яте місце в рейтингу
Metinvest Digital увійшов до п’ятірки найкращих IT-компаній українського бізнесу новини компаній
21 квiтня, 12:21
Поточна ситуація на ринку не стимулює інвестиції у новий рухомий склад, вважає Криворучко
Механізм списання старих вагонів викликає питання – глава профільної асоціації
20 квiтня, 15:02
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
16 квiтня, 10:06
У 2026 році в Україні можуть скоротитися посіви картоплі
Як правильно садити картоплю в Україні: наймодніші сорти, головні помилки та перспективи урожаю-2026 Інтерв’ю
14 квiтня, 15:30

Соціум

Киргизстан на літо змінює дрес-код для чиновників: у чому причина
Киргизстан на літо змінює дрес-код для чиновників: у чому причина
Атаки дронів паралізували вже сьомий НПЗ у Росії
Атаки дронів паралізували вже сьомий НПЗ у Росії
Мера Херсона внесли у списки на обмін із Росією
Мера Херсона внесли у списки на обмін із Росією
Єрмак зробив заяву перед обранням запобіжного заходу
Єрмак зробив заяву перед обранням запобіжного заходу
Зеленський та перша леді прибули до Румунії
Зеленський та перша леді прибули до Румунії
Мендель після інтерв'ю з Карлсоном згадала про Бога
Мендель після інтерв'ю з Карлсоном згадала про Бога

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua