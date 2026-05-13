Киргизстан на літо змінює дрес-код для чиновників: у чому причина

У Киргизстані урядовців улітку звільнять від краваток і піджаків задля економії світла

Кабінет міністрів Киргизстану ухвалив рішення пом'якшити дрес-код для державних службовців на літній період. Чиновникам дозволять приходити на роботу без краваток, а під час перебування в кабінетах – знімати піджаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на медіа Киргизстану

Головна мета такої новації – суттєве зниження споживання електроенергії в урядових будівлях. Перший заступник очільника кабміну Адилбек Касималієв зазначив, що в спеку чиновники вмикають кондиціонери, бо сидять у костюмах.

«Якщо ми будемо в сорочках, то кондиціонери в основному будемо вимикати. Тому і прийнято таке рішення», – пояснив він.

Ініціатори реформи спираються на успішний міжнародний досвід. За словами урядовця, аналогічну практику свого часу запровадили в Азії.

«В Японії був такий досвід. Коли влітку витрачалося багато електроенергії, чиновники відмовилися від піджаків. Так вони заощадили мільярди єн», – розповів Касималієв. Скільки саме хочуть зекономити чиновники Киргизстану, поки не повідомляється.

