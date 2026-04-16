Дозвіл інвесторам будувати підстанції скоротить підключення нової генерації – ICC Ukraine

Самостійне будівництво підстанцій може прибрати затримки підключення генерації до 8 місяців – Трохимець

Кабінет міністрів України може суттєво скоротити час на запуск нових генеруючих потужностей з відновлюваних джерел і зменшить ризики відключень, якщо вдосконалить процес підключення підстанцій та іншої інфраструктури до мережі. Про це заявляє Олександр Трохимець, віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

«Через значну зарегульованість та довгі процедури підготовки та погодження процесу закупівель для ОСП («Укренерго»), інвестори стикаються з ризиком того, що підстанція, яка на 100% будується за кошти інвестора, буде побудована значно пізніше, ніж нова електростанція буде готова генерувати електроенергію», – сказав Трохимець.

За його словами, існуюча процедура, яка зобов’язує лише «Укренерго» проводити тендери на будівництво підстанції, хоча саме будівництво відбувається за кошти інвестора, призводить до зайвих затримок в середньому на 6–8 місяців.

Трохимець вважає, що уряд може нівелювати затримки, якщо дозволить інвесторам самостійно будувати підстанції з підрядником, а на рівні «Укренерго» залишиться лише процес контролю дотримання необхідних технічних процедур.

«Найпростіший спосіб – це дозволити «Укренерго» делегувати право замовника будівництва та реконструкції мереж, які створюються за результатами розроблення проектно-кошторисної документації, замовнику цього приєднання», – додав Трохимець.

«Коли всі, від президента, до голови «Укренерго» кажуть, що Україні потрібні інвестиції і нова генерація, процес приєднання до мереж має бути швидким, контрольованим і зрозумілим для інвестора», – підкреслив експерт.

Як повідомляється, 9 квітня перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України анонсував новий конкурс на будівництво 1,3 ГВт генеруючої потужності.Він зазначив, що йдеться про маневрові потужності, накопичувачі, і нову генерацію в точках, де енергосистема має технічний дефіцит.