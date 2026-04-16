Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Дозвіл інвесторам будувати підстанції скоротить підключення нової генерації – ICC Ukraine

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Самостійне будівництво підстанцій може прибрати затримки підключення генерації до 8 місяців – Трохимець

Кабінет міністрів України може суттєво скоротити час на запуск нових генеруючих потужностей з відновлюваних джерел і зменшить ризики відключень, якщо вдосконалить процес підключення підстанцій та іншої інфраструктури до мережі. Про це заявляє Олександр Трохимець, віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

«Через значну зарегульованість та довгі процедури підготовки та погодження процесу закупівель для ОСП («Укренерго»), інвестори стикаються з ризиком того, що підстанція, яка на 100% будується за кошти інвестора, буде побудована значно пізніше, ніж нова електростанція буде готова генерувати електроенергію», – сказав Трохимець.

За його словами, існуюча процедура, яка зобов’язує лише «Укренерго» проводити тендери на будівництво підстанції, хоча саме будівництво відбувається за кошти інвестора, призводить до зайвих затримок в середньому на 6–8 місяців.

Трохимець вважає, що уряд може нівелювати затримки, якщо дозволить інвесторам самостійно будувати підстанції з підрядником, а на рівні «Укренерго» залишиться лише процес контролю дотримання необхідних технічних процедур.

«Найпростіший спосіб – це дозволити «Укренерго» делегувати право замовника будівництва та реконструкції мереж, які створюються за результатами розроблення проектно-кошторисної документації, замовнику цього приєднання», – додав Трохимець.

«Коли всі, від президента, до голови «Укренерго» кажуть, що Україні потрібні інвестиції і нова генерація, процес приєднання до мереж має бути швидким, контрольованим і зрозумілим для інвестора», – підкреслив експерт.

Як повідомляється, 9 квітня перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України анонсував новий конкурс на будівництво 1,3 ГВт генеруючої потужності.Він зазначив, що йдеться про маневрові потужності, накопичувачі, і нову генерацію в точках, де енергосистема має технічний дефіцит.

Теги: інвестиції будівництво Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua