Компанія Маска планує придбати газові турбіни попри позови екологів

xAI Маска хоче розширити дата-центри попри екологічний скандал

Штучноінтелектуальна компанія xAI, заснована Elon Musk, планує інвестувати $2,8 млрд у закупівлю додаткових газових турбін для енергозабезпечення своїх дата-центрів. Розширення енергетичних потужностей відбувається на тлі судового процесу проти компанії через ймовірне забруднення повітря поблизу міста Memphis. Про це повідомляє TechCrunch, передає «Главком».

Інформація про плани компанії стала відома з документів SpaceX, підготовлених у межах IPO. Згідно з угодою, підрозділ xAI закуповуватиме нові турбіни протягом наступних трьох років. Із загальної суми контракту близько $2 млрд планують спрямувати на придбання мобільних газових турбін – аналогічних тим, які наразі є предметом судового розгляду.

Минулого місяця NAACP подала позов проти компанії Маска, звинувативши її у використанні десятків нерегульованих газових турбін. Представники організації заявляють, що об’єкти xAI погіршують екологічну ситуацію в одному з найбільш забруднених регіонів США, та вимагають заборонити експлуатацію таких установок.

За їхніми даними, кожна турбіна може щороку викидати в атмосферу понад 2 тис. тонн оксидів азоту, які сприяють утворенню смогу та розвитку астми. Наразі xAI має офіційний дозвіл лише на 15 турбін, хоча, за інформацією позивачів, фактично в роботі перебували 46 установок.

Юристи xAI, за даними американських медіа, намагаються використати юридичну лазівку в екологічному законодавстві. Компанія стверджує, що генератори є «мобільними», оскільки розміщені на автомобільних причепах, а законодавство штату дозволяє експлуатацію такої техніки без спеціальних дозволів терміном до одного року.

Водночас Environmental Protection Agency вже заявило про порушення федеральних екологічних норм, наголосивши, що великі промислові турбіни підлягають обов’язковому регулюванню незалежно від способу встановлення.

У документах SpaceX також зазначено, що дата-центри xAI критично залежать від постачання природного газу, а можливі судові обмеження можуть створити суттєві фінансові та операційні ризики для ШІ-бізнесу компанії.

Нагадаємо, що 19 травня Ілон Маск програв суд проти OpenAI. Присяжним знадобилося 90 хвилин обговорення, щоб ухвалити рішення про те, що позовні вимоги Маска втратили чинність.