Вітрова енергетика покриває 11% попиту у світі – WWEA

Лідером зі встановлення нових потужностей є Китай, а за часткою вітрової енергії у споживанні – Данія

У 2025 році світова вітрова енергетика додала ще 169 ГВт потужності, що на 35% перевищує приріст 2024 року. Тож зараз глобальна потужність вітроенергетики перевищує 1346 ГВт. Про це свідчить нещодавній звіт Всесвітньої організації вітрової енергетики (WWEA), передає «Главком».

«Електрифікація транспортного, опалювального та охолоджувального секторів ще більше посилює потенціал вітроенергетики. Оскільки попит на відновлювану енергію стрімко зростає, зумовлений електромобілями, центрами обробки даних та декарбонізацією промисловості, вітер готовий стати основою майбутнього, що базується на відновлюваній енергетиці», – наголошують експерти.

Аналіз демонструє, що у 2025 році темпи зростання вітрового енергосектору були найвищими з 2020 року. Вже зараз вітер дає людству 3000 ТВт·год енергії, що становить 11% світового споживацького попиту. У 12 країнах частка вітрової енергії більша за 20% споживання. Лідерами є Данія, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Ірландія та Уругвай.

Колосальні 77% світового ринку нової вітрової енергії припадає на Китай. Там минулоріч встановили 130 ГВт потужності, що на 49% більше за рівень попереднього року. Частка КНР у світовій потужності вітрової енергетики зараз становить 50%.

За межами Китаю вітрова енергетика зростає нерівномірно. Нові потужності склали 38,7 ГВт – це вище, ніж у 2024 році, але все ще менше, ніж у 2023-му. Індія додала 6300 МВт генерації, США – 6272 МВт, Німеччина – 4602 МВт, В’єтнам – 2493 МВт, Бразилія – 2244 МВт, а Туреччина – 2142 МВт.

Традиційні ринки просідають, зокрема Сполучені Штати та Німеччина. Натомість вітровий бум активніший в Індії, Чилі, Туреччині та В’єтнамі.

Аналітики виявили, що лише 5 з 30 провідних країн продемонстрували темпи зростання, вищі за середньосвітові:

Китай – 23,2%;

Туреччина – 15,5%;

В’єтнам – 50,8%;

Чилі – 23,9%;

Індія – 13,1%.

Проте багато з раніше сильних ринків показали дуже скромне зростання або навіть падіння порівняно із попереднім 2024 роком:

США – 4,1% проти 2,8%;

Німеччина – 6,3% порівняно із 4,6%;

Велика Британія – 3,1% проти 6,4% у 2024 році;

Бразилія – 6,7% порівняно із 17,7% у попередньому році;

Франція – 5,2% проти 5,8%.

