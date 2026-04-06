Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Вітрова енергетика покриває 11% попиту у світі – WWEA

google social img telegram social img facebook social img
Лідером зі встановлення нових потужностей є Китай, а за часткою вітрової енергії у споживанні – Данія

У 2025 році світова вітрова енергетика додала ще 169 ГВт потужності, що на 35% перевищує приріст 2024 року. Тож зараз глобальна потужність вітроенергетики перевищує 1346 ГВт. Про це свідчить нещодавній звіт Всесвітньої організації вітрової енергетики (WWEA), передає «Главком».

«Електрифікація транспортного, опалювального та охолоджувального секторів ще більше посилює потенціал вітроенергетики. Оскільки попит на відновлювану енергію стрімко зростає, зумовлений електромобілями, центрами обробки даних та декарбонізацією промисловості, вітер готовий стати основою майбутнього, що базується на відновлюваній енергетиці», – наголошують експерти.

Аналіз демонструє, що у 2025 році темпи зростання вітрового енергосектору були найвищими з 2020 року. Вже зараз вітер дає людству 3000 ТВт·год енергії, що становить 11% світового споживацького попиту. У 12 країнах частка вітрової енергії більша за 20% споживання. Лідерами є Данія, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Ірландія та Уругвай.

Колосальні 77% світового ринку нової вітрової енергії припадає на Китай. Там минулоріч встановили 130 ГВт потужності, що на 49% більше за рівень попереднього року. Частка КНР у світовій потужності вітрової енергетики зараз становить 50%.

За межами Китаю вітрова енергетика зростає нерівномірно. Нові потужності склали 38,7 ГВт – це вище, ніж у 2024 році, але все ще менше, ніж у 2023-му. Індія додала 6300 МВт генерації, США – 6272 МВт, Німеччина – 4602 МВт, В’єтнам – 2493 МВт, Бразилія – 2244 МВт, а Туреччина – 2142 МВт.

Традиційні ринки просідають, зокрема Сполучені Штати та Німеччина. Натомість вітровий бум активніший в Індії, Чилі, Туреччині та В’єтнамі.

Аналітики виявили, що лише 5 з 30 провідних країн продемонстрували темпи зростання, вищі за середньосвітові:

  • Китай – 23,2%;
  • Туреччина – 15,5%;
  • В’єтнам – 50,8%;
  • Чилі – 23,9%;
  • Індія – 13,1%.

Проте багато з раніше сильних ринків показали дуже скромне зростання або навіть падіння порівняно із попереднім 2024 роком:

  • США – 4,1% проти 2,8%;
  • Німеччина – 6,3% порівняно із 4,6%;
  • Велика Британія – 3,1% проти 6,4% у 2024 році;
  • Бразилія – 6,7% порівняно із 17,7% у попередньому році;
  • Франція – 5,2% проти 5,8%.

До слова, вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Читайте також:

Теги: енергетика вітер електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через знеструмлення у Славутичі розгорнуто Пункти незламності
Унаслідок атаки ворога Славутич залишився без світла
Сьогодні, 14:20
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження
Масована атака на енергооб'єкти: де найскладніша ситуація зі світлом
2 квiтня, 10:11
Прайс-кепи на поточному рівні забезпечують економічну доцільність імпорту електроенергії з ЄС у години дефіциту
Повернення низьких прайс-кепів може дестабілізувати ринок перед наступною зимою – ЗМІ
27 березня, 14:37
На Чернігівщині пошкоджено енергооб'єкт: близько 150 тис. абонентів знеструмлено
На Чернігівщині пошкоджено енергооб'єкт: близько 150 тис. абонентів знеструмлено
25 березня, 06:19
Ситуація виглядає значно глибшою і небезпечнішою, наголошує Волинець
Розкрадання у вугільній галузі і тіньовий вплив поглиблюють кризу енергосектору – нардеп
28 березня, 13:07
Росія атакувала портову та енергетичну інфраструктуру на Одещині
Росія атакувала портову та енергетичну інфраструктуру на Одещині
26 березня, 03:57
Через російський обстріл була відключена транскордонна лінія електропередач
Молдова закликала громадян економити світло після російських атак на Україну
24 березня, 10:26
КМДА впродовж 30 днів має сформувати перелік будинків, які відповідають критеріям програми
Столичні багатоповерхівки отримають резервне живлення. Свириденко повідомила деталі
20 березня, 18:40
Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснюється без жодних обмежень
Словаччина розірвала договір про аварійну енергетичну допомогу Україні
16 березня, 20:29

Новини

Вітрова енергетика покриває 11% попиту у світі – WWEA
Вітрова енергетика покриває 11% попиту у світі – WWEA
Борги 2022 року за зелену енергетику залишаються головною проблемою сектору – експерт
Борги 2022 року за зелену енергетику залишаються головною проблемою сектору – експерт
Зміна умов регулювання зеленої енергетики ставить під ризик інвестиції у галузь – Центр Разумкова
Зміна умов регулювання зеленої енергетики ставить під ризик інвестиції у галузь – Центр Разумкова
Передиспетчеризація створює ризик недовиробітку для сонячних електростанцій – профільна асоціація
Передиспетчеризація створює ризик недовиробітку для сонячних електростанцій – профільна асоціація
Проблема боргів 2022 року за відновлювану енергетику потребує змін до законодавства – Вітроенергетична асоціація
Проблема боргів 2022 року за відновлювану енергетику потребує змін до законодавства – Вітроенергетична асоціація
Борги 2022 року досі тиснуть на зелену енергетику – експерт
Борги 2022 року досі тиснуть на зелену енергетику – експерт

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua