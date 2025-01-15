«Укренерго» виплатить 5 млрд грн боргу зеленим інвесторам – закон

Заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 млрд грн

Рада забезпечила виплату частини боргів інвесторам у зелену енергетику

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9381, яким пропонується спрямувати близько 10 млрд грн коштів НЕК «Укренерго» на погашення боргів на ринку електроенергії, йдеться на сайті парламенту.

Закон передбачає, що компанія «Укренерго» погасить на енергоринку борги за рахунок надлишково отриманих доходів з диспетчерського управління у 2023-2024 роках.

Так, 45% від суми компанія має направити на погашення заборгованості на балансуючому ринку, ще 45% – на погашення заборгованості перед промисловими виробниками електроенергії з ВДЕ.

Решту 10% буде направлено на погашення заборгованості перед постачальниками універсальних послуг для виплат власникам домашніх СЕС.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 мільярдів гривень.

На думку експертів, уряд, парламент та Нацкомісія з питань енергетики мають врятувати енергетику від паралічу через наявні багатомільярдні борги, які постійно збільшуються.