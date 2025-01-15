Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Укренерго» виплатить 5 млрд грн боргу зеленим інвесторам – закон

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укренерго» виплатить 5 млрд грн боргу зеленим інвесторам – закон
Заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 млрд грн
фото з відкритих джерел

Рада забезпечила виплату частини боргів інвесторам у зелену енергетику

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9381, яким пропонується спрямувати близько 10 млрд грн коштів НЕК «Укренерго» на погашення боргів на ринку електроенергії, йдеться на сайті парламенту. 

Закон передбачає, що компанія «Укренерго» погасить на енергоринку борги за рахунок надлишково отриманих доходів з диспетчерського управління у 2023-2024 роках.

Так, 45% від суми компанія має направити на погашення заборгованості на балансуючому ринку, ще 45% – на погашення заборгованості перед промисловими виробниками електроенергії з ВДЕ.

Решту 10% буде направлено на погашення заборгованості перед постачальниками універсальних послуг для виплат власникам домашніх СЕС.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 мільярдів гривень.

На думку експертів, уряд, парламент та Нацкомісія з питань енергетики мають врятувати енергетику від паралічу через наявні багатомільярдні борги, які постійно збільшуються.

Читайте також:

Теги: борг Верховна Рада Укренерго парламент законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про СЗЧ Гнезділов заявив 21 вересня 2024 року
СЗЧ як вихід у нікуди. Історія одного показового дезертирства
8 сiчня, 08:30
Бойко має звання Героя України, яке йому присвоїв Леонід Кучма
Позбавлення Бойка звання Героя України: парламент звернувся до президента
19 грудня, 2024, 12:54
Українці зможуть перебувати у якості біженців у Швеції, проте за іншими правилами
Швеція вводить жорсткі правила для біженців. Як тепер отримати притулок
19 грудня, 2024, 03:02
Неуточнення персональних даних є адміністративним правопорушенням
Верховна Рада зменшить штрафи за неоновлення даних? Схвалено законопроєкт
9 сiчня, 15:26
Трубопровід «Дружба» є одним з основних маршрутів постачання нафти до країн Центральної Європи
У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону транзиту російської нафти
8 сiчня, 11:25
SEPS забезпечить транскордонну передачу електроенергії через усі високовольтні локації в стандартному режимі
Погрози Фіцо: чи продовжить Словаччина постачати Україні електроенергію
3 сiчня, 18:25
Що робити, коли низька зарплата? Нардеп дав універсальну пораду
Що робити, коли низька зарплата? Нардеп дав універсальну пораду
10 сiчня, 05:28
Законопроєкт підтримали 254 народних депутати
Рада заборонила трансплантацію органів загиблих військових
9 сiчня, 15:18
8 січня народний депутат несподівано з’явився на засідання Верховної Ради
Тищенко знову проігнорував судове засідання
10 сiчня, 14:44

Економіка

«Укренерго» виплатить 5 млрд грн боргу зеленим інвесторам – закон
«Укренерго» виплатить 5 млрд грн боргу зеленим інвесторам – закон
«Нафтогаз» засекретив, журналісти розкопали. Оприлюднено зарплати членів наглядової компанії
«Нафтогаз» засекретив, журналісти розкопали. Оприлюднено зарплати членів наглядової компанії
Сума готівки в обігу збільшилася за рік на 58 млрд: Нацбанк назвав причини
Сума готівки в обігу збільшилася за рік на 58 млрд: Нацбанк назвав причини
Залізничні тарифи зростуть? Європейська бізнес асоціація звернулася до уряду
Залізничні тарифи зростуть? Європейська бізнес асоціація звернулася до уряду
Нацбанк назвав причини послаблення гривні на початку року
Нацбанк назвав причини послаблення гривні на початку року
Чи буде відставка міністра енергетики? Нардеп звинуватив колег у безвідповідальності
Чи буде відставка міністра енергетики? Нардеп звинуватив колег у безвідповідальності

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
22K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
18K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
9851
У низці областей України введено аварійні відключення світла
8792
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua