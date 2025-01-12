Захищав Україну у складі батальйону «Вовки Да Вінчі». Згадаймо Олександра Золототрубова

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на оборону Батьківщини від російських загарбників

Воїн виконував бойові завдання на Донецькому напрямку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Золототрубова.

П'ятого січня 2025 року обірвалося життя захисника України зі Львова Олександра Золототрубова. Про це повідомила Львівська міська рада.

Олександр народився 8 грудня 1996 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №77 міста Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності.

У 2016 році закінчив Державний професійно-технічний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва» за спеціальністю «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів».

Працював спершу на місцевій АЗС, а впродовж останніх двох років – у мережі продуктових магазинів «Близенько». Захоплювався автомобілями. За словами родини, Олександр Золототрубов був хорошим сином і братом, люблячим дядьком, вірним і надійним другом.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на оборону Батьківщини від російських загарбників фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на оборону Батьківщини від російських загарбників до лав 108-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України. Виконував бойові завдання на Донецькому напрямку.

Життя молодого захисника України обірвалося 5 січня 2025 року.

Чин похорону захисника відбувся 10 січня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали воїна на Личаківському кладовищі.

У Олександра Золототрубова залишилися батьки, сестра, племінниця та багато друзів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.