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Держава має знайти шляхи виплати боргів виробникам зеленої енергії – ICC Ukraine

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Держава має знайти шляхи виплати боргів виробникам зеленої енергії – ICC Ukraine
Ситуація трохи покращується, але до розв’язання цього клубка боргів ще дуже далеко, – підкреслив Трохимець
фото: depositphotos.com

Проблема боргів інвесторам у зелену енергетику залишається не вирішеною – Трохимець

Держава має знайти шляхи виплати боргів виробникам електроенергії з відновлюваних джерел, оскільки ця проблема досі залишається не вирішеною. Про це в ефірі каналу «Прямий» заявив Олександр Трохимець, віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

«Не вирішене питання по попередніх боргах. Вони як були, так і залишаються», – сказав Трохимець.

За його словами, держава лише частково відреагувала на проблему і створила умови, щоб у 2025 році не накопичувалися нові борги. Він зазначив, що це стало можливим завдяки тому, що вперше за декілька років Нацкомісія з питань енергетики (НКРЕКП) унеможливила збитковість «Укренерго».

«Раніше НКРЕКП, як правило, цей тариф (на передачу електроенергії – ред.) урізало і внаслідок цього з’являлися борги на ринку. Бо іншого джерела коштів не існує. «Укренерго» витрачало більше ніж отримувало і формувався дефіцит», – пояснив експерт.

На його думку, державні органи влади мають продовжити рух до того, щоб вирішити проблему боргів на енергоринку повністю.

«Ситуація трохи покращується, але до розв’язання цього клубка боргів ще дуже далеко», – підкреслив Трохимець.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 мільярдів гривень.

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Теги: борг енергетика НКРЕКП держава Україна Укренерго

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