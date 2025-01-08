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За день ДТЕК повернув світло майже 33 тис. осель після обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
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За день ДТЕК повернув світло майже 33 тис. осель після обстрілів
Енергетики ДТЕК заживили усіх споживачів після обстрілів Дніпропетровщини
фото: dtek.com

У грудні енергетики ДТЕК повернули світло понад 281 тис. родин у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Київській областях після обстрілів

7 січня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 32,8 тис. родин на Дніпропетровщині та Донеччині, що були без світла через ворожі обстріли. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

7 січня у результаті ворожих ударів на Дніпропетровщині залишилися без світла 30,8 тисячі родин. Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики приступили до відновлень. До кінця дня вони повернули світло в усі домівки, що були знеструмлені.

Тим часом на Донеччині не стихають важкі бої. Попри важку безпекову ситуацію, вчора енергетикам вдалося відновити електрику у домівках майже дві тисячі родин прифронтового регіону.

У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, за останній місяць 2024 року енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 281 тис. родин у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Київській областях після ворожих обстрілів.

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Теги: електроенергія енергетика росія війна Україна обстріл ДТЕК

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