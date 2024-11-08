У Німеччині три головні галузі економіки поринули у кризу

Найважливіший для ФРН автомобільний сектор, хімічна промисловість і машинобудівний сектор відчувають спад одночасно

Найважливіші сектори економіки Німеччини – автомобільний, хімічний та машинобудівний – одночасно перебувають у кризі. Компанії, що надають послуги з оформлення банкрутства або реструктуризації, настільки перевантажені попитом на свої послуги, що часто відштовхують потенційних клієнтів через навантаження можливостей. Ці головні галузі просто паралізовані, пише Financial Times.

«За останні три роки найбільша економіка Європи повільно поринала в кризу. Країна не бачила суттєвого квартального зростання реального ВВП з кінця 2021 року, а річний ВВП, як очікується, скоротиться другий рік поспіль. Промислове виробництво, за винятком будівництва, досягло піку у 2017 році і з того часу знизилося на 16%», – йдеться у статті.

Згідно з останніми даними, корпоративні інвестиції скорочувалися протягом 12 з останніх 20 кварталів і зараз перебувають на рівні, який востаннє спостерігався під час раннього шоку від пандемії.

«Світло на горизонті важко помітити. У своєму останньому прогнозі МВФ каже, що наступного року ВВП Німеччини зросте лише на 0,8 відсотка. З найбільших і найбагатших економік світу очікується, що лише Італія буде розвиватися настільки ж повільно», – пише Financial Times.

Економісти та керівники підприємств покладають провину за економічні проблеми Німеччини на високі витрати на енергоносії, високі корпоративні податки та витрати на робочу силу, а також на те, що вони називають надмірною бюрократією.

Ці проблеми посилюються нестачею кваліфікованих робітників та відверто поганим станом інфраструктури країни після десятиріч недоінвестування. Тим часом, за даними статистичного агентства країни, нервові німецькі споживачі тепер зберігають 11,1% свого доходу, що вдвічі більше за їхніх американських колег, тим самим ще більше сповільнюючи економіку.

До слова, Німеччина переживає структурну кризу – з падінням експорту, стрімким зростанням цін на енергоносії та послабленням конкурентоспроможності в її найважливіших секторах. Але, за словами керівників найбільших підприємств Німеччини, справжня проблема полягає в тому, що їхні працівники беруть занадто багато лікарняних.