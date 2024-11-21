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Відключення світла: як діятимуть графіки на Київщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відключення світла: як діятимуть графіки на Київщині
колаж: glavcom.ua

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої атаки РФ 17 листопада

Сьогодні, 21 листопада, на Київщині прогнозуються вимкнення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

21 листопада світло відключатимуть за таким графіком:

  • 7:00 – 11:00 – одна черга відключень;
  • 11:00 – 19:00 – дві черги відключень;
  • 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Як відомо, коли обленерго використовують одну чергу графіків відключень – це 4 год. обмежень на добу, дві черги – 8 год. обмежень, три черги – 12 год. обмежень, чотири черги – понад 12 год. обмежень.

Відключення світла: як діятимуть графіки на Київщині фото 1

Енергетики нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої атаки РФ 17 листопада.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України.

Як повідомлялося, 18 листопада в усіх регіонах застосовувалися заходи обмеження споживання електроенергії. Натомість сьогодні, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 мала діяти одна черга відключень світла.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.

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Теги: відключення Укренерго енергетика

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