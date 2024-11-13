Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення одіозного судді Вовка

В засіданні взяв участь суддя Окружного адмінсуду Києва Федорчук, який дав покази проти судді Вовка

Дисциплінарна палата ВРП вирішила одноголосно внести подання про звільнення Вовка

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила внести подання про звільнення голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Як повідомляється, палата продовжила розгляд справи після перерви, викликаної технічними проблемами.

В засіданні взяв участь суддя Окружного адмінсуду Києва Федорчук, який дав покази проти судді Вовка. Він також впізнав голоси суддів Окружного адмінсуду Києва, які засвітились на плівках.

На думку доповідача у справі, члена Вищої ради правосуддя Олега Кандзюби, поведінка судді Вовка порочить звання судді та підриває довіру до судової влади.

В підсумку Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі Кандзюби (доповідач) Плахтій, Лук’янова, Котелевець та Сасевича вирішила одноголосно внести подання про звільнення Вовка.

«Вітаємо це рішення і сподіваємось, що Вища ради правосуддя у повному складі затвердить рішення про звільнення Вовка. Справа щодо Вовка – один з ключових маркерів успішності судової реформи. Бо ОАСК і «вовча зграя» були символом корупції і договорняків, тому їм не місце у судовій системі», – зазначили у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, кримінальна справа щодо Вовка та його поплічників з ОАСК слухається у Вищому антикорсуді. Судді та їхні адвокати часто зловживають своїми правами, затягуючи розгляд справи.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року НАБУ провело обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та заявило про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову та ще п’ятьом суддям. Їх підозрюють у створенні в суді «злочинної організації з метою захоплення державної влади».

Водночас Національне антикорупційне бюро України розсекретило частину матеріалів провадження, відкритого щодо голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та ще шістьох суддів, зокрема, записів телефонних розмов із голосами, схожими на голоси Холоднюка, Вовка та інших суддів ОАСК. На записах зафіксовані зловживання суддів Окружного адміністративного суду Києва.

До слова, Окружний адмінсуд Києва було ліквідовано у грудні 2022 року, проте держава і досі утримує пів сотні його суддів.