Головна Країна Політика
search button user button menu button

Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення одіозного судді Вовка

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення одіозного судді Вовка
В засіданні взяв участь суддя Окружного адмінсуду Києва Федорчук, який дав покази проти судді Вовка
фото: Центр протидії корупції, Telegram

Дисциплінарна палата ВРП вирішила одноголосно внести подання про звільнення Вовка

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила внести подання про звільнення голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Як повідомляється, палата продовжила розгляд справи після перерви, викликаної технічними проблемами.

В засіданні взяв участь суддя Окружного адмінсуду Києва Федорчук, який дав покази проти судді Вовка. Він також впізнав голоси суддів Окружного адмінсуду Києва, які засвітились на плівках.

На думку доповідача у справі, члена Вищої ради правосуддя Олега Кандзюби, поведінка судді Вовка порочить звання судді та підриває довіру до судової влади.

В підсумку Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі Кандзюби (доповідач) Плахтій, Лук’янова, Котелевець та Сасевича вирішила одноголосно внести подання про звільнення Вовка.

«Вітаємо це рішення і сподіваємось, що Вища ради правосуддя у повному складі затвердить рішення про звільнення Вовка. Справа щодо Вовка – один з ключових маркерів успішності судової реформи. Бо ОАСК і «вовча зграя» були символом корупції і договорняків, тому їм не місце у судовій системі», – зазначили у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, кримінальна справа щодо Вовка та його поплічників з ОАСК слухається у Вищому антикорсуді. Судді та їхні адвокати часто зловживають своїми правами, затягуючи розгляд справи.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року НАБУ провело обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та заявило про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову та ще п’ятьом суддям. Їх підозрюють у створенні в суді «злочинної організації з метою захоплення державної влади».

Водночас Національне антикорупційне бюро України розсекретило частину матеріалів провадження, відкритого щодо голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та ще шістьох суддів, зокрема, записів телефонних розмов із голосами, схожими на голоси Холоднюка, Вовка та інших суддів ОАСК. На записах зафіксовані зловживання суддів Окружного адміністративного суду Києва.

До слова, Окружний адмінсуд Києва було ліквідовано у грудні 2022 року, проте держава і досі утримує пів сотні його суддів

Читайте також:

Теги: суддя держава правосуддя Павло Вовк Окружний адмінсуд звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бідова українська книжка
Бідова українська книжка
2 листопада, 21:02
Байден поспілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу по телефону
«Рухатись далі»: Байден поговорив із Нетаньягу після смерті глави ХАМАСу
18 жовтня, 11:14
Експерт підкреслив: аудит підприємств, стратегічність яких викликає питання, можна проводити без зупинки процесу бронювання
Аудит критичних підприємств та бронювання мають проводитися одночасно – Салій
21 жовтня, 15:20
22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення»
Зеленський вніс до Ради подання про звільнення генпрокурора Костіна
28 жовтня, 11:49
Єгипет пропонує перемир'я в Секторі Газа
Єгипет вперше запропонував план урегулювання конфлікту в Секторі Газа
28 жовтня, 01:20
Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку
Коли роботодавець має надати відпустку без збереження зарплати на вимогу працівника: пояснення
8 листопада, 02:05
У листопаді відбудеться засідання Радбезу ООН
Рада безпеки ООН проведе засідання з нагоди 1000 днів війни в Україні
2 листопада, 00:55
ХАМАС не погодився на мир
ХАМАС відхилив пропозицію Єгипту щодо миру на Близькому Сході – Блінкен
5 листопада, 02:27
Президент Володимир Зеленський планує звільнити посла України у США Оксану Маркарову після перемоги Дональда Трампа на виборах
Зеленський планує замінити посла у США Оксану Маркарову – The Washington Post  
11 листопада, 21:11

Політика

Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення одіозного судді Вовка
Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення одіозного судді Вовка
Сибіга скоординував з Леммі кроки під час головування Британії в Радбезі ООН
Сибіга скоординував з Леммі кроки під час головування Британії в Радбезі ООН
Савченко написала на Безуглу заяву до правоохоронних органів
Савченко написала на Безуглу заяву до правоохоронних органів
Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо: про що говорили
Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо: про що говорили
Коли в Україні відбудуться вибори? The Economist назвав дату
Коли в Україні відбудуться вибори? The Economist назвав дату
Умєров обговорив із главою Пентагону забезпечення української армії до кінця року
Умєров обговорив із главою Пентагону забезпечення української армії до кінця року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2024
31K
Інцидент у підрозділі «Асгард»: командування Сухопутних військ проводить додаткову перевірку
22K
Графіки відключень світла повертаються: «Укренерго» зробило заяву
17K
Що їдять, що вчать і де сплять. Репортаж із «учебки», в яку потрапляють мобілізовані
15K
Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року

Новини

Оприлюднено рейтинг найбільших приватних компаній України: хто увійшов у топ-5
Сьогодні, 13:57
Захист Гринкевичів відреагував на нові звинувачення ДБР
Сьогодні, 11:33
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 10:08
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 06:00
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 – Повітряні сили
Сьогодні, 03:54
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua