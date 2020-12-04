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    Італійська нафтова компанія Eni почне виробництво зеленого водню

    нова енергія
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    <p>Команда Eni націлена на екологічно чисті паливні рішення</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Італійська нафтова компанія Eni почне виробництво зеленого водню

    Команда Eni націлена на екологічно чисті паливні рішення

     

    Фото: egyptindependent.com

    Виробництво екологічно чистого водню почнеться в 2023 році

    Найбільший італійський нафтогазовий концерн Eni та італійська енергетична компанія Enel оголосили, що в 2022-2023 роках спільно встановлять два потужних електролізера по 10 МВт кожен, - повідомляють Elektrovesti

    «Електролізери, що живляться від відновлюваної енергії, будуть перебувати в безпосередній близькості від нафтопереробних заводів Eni, що дозволить уникнути будівництва складної транспортної інфраструктури для переміщення водню», - сказав генеральний директор Enel Франческо Стараче. 

    В даний час Enel працює також над іншими водневими проектами в Іспанії, Чилі і США, і має намір до 2030 року встановити електролізери загальною потужністю 2 ГВт. Eni, в свою чергу, планує проекти у Великобританії та Італії. 

    «Наша мета - прискорити скорочення викидів за рахунок впровадження повністю безвуглецевої рішень. Крім того, розглядаються рішення з синім воднем, який проводиться з природного газу після уловлювання вуглецю», - сказав генеральний директор Eni Клаудіо Дескальці.

    Теги: нафтопродукти газ завод водень
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