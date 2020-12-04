Італійська нафтова компанія Eni почне виробництво зеленого водню

Виробництво екологічно чистого водню почнеться в 2023 році

Найбільший італійський нафтогазовий концерн Eni та італійська енергетична компанія Enel оголосили, що в 2022-2023 роках спільно встановлять два потужних електролізера по 10 МВт кожен, - повідомляють Elektrovesti.

«Електролізери, що живляться від відновлюваної енергії, будуть перебувати в безпосередній близькості від нафтопереробних заводів Eni, що дозволить уникнути будівництва складної транспортної інфраструктури для переміщення водню», - сказав генеральний директор Enel Франческо Стараче.

В даний час Enel працює також над іншими водневими проектами в Іспанії, Чилі і США, і має намір до 2030 року встановити електролізери загальною потужністю 2 ГВт. Eni, в свою чергу, планує проекти у Великобританії та Італії.

«Наша мета - прискорити скорочення викидів за рахунок впровадження повністю безвуглецевої рішень. Крім того, розглядаються рішення з синім воднем, який проводиться з природного газу після уловлювання вуглецю», - сказав генеральний директор Eni Клаудіо Дескальці.