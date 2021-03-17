Ізраїль вкладає $22 млн у виробництво зеленого водню

Нова технологія дозволить виробляти водень за ціною $1 за кілограм

Ізраїльська компанія H2Pro вклала $22 млн у розробку свого нового електролізера з ефективністю роботи 95%. Передбачається, що він буде здатний виробляти з води екологічно чистий водень за ціною один долар за кілограм, – повідомляє H2 View.

У заяві H2Pro уточнюється, що низьковитратне виробництво водню очікується не тільки завдяки високому коефіцієнту корисної дії нового електролізера (в звичайних приладах енергоефективність складає близько 70%), але і зниження вартості електроенергії, яка виробляється з поновлюваних джерел.

«Водень є найважливішою частиною будь-якого плану по досягненню кліматичної нейтральності. Він широко використовується вже зараз і буде грати ще більшу роль в майбутньому, оскільки здатний замінити викопне вуглецеве паливо», – сказав генеральний директор H2Pro Тальмон Марко.

Компанія H2Pro була заснована два роки тому, в стартап, зокрема, інвестував один з благодійних фондів Білла Гейтса. У компанії сподіваються досягти показника 1 долар за кілограм екологічно чистого водню до 2030 року.