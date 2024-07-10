ЄБРР має сумніви в успішності «зелених» аукціонів без вирішення боргових проблем Гарпоку

Проблема боргів Гарпоку може зменшувати зацікавленість потенційних інвесторів

Запланований старт зелених аукціонів на залучення нових інвестицій в напрямок зеленої енергетики може мати сумнівну ефективність в умовах наявності значних боргів ДП «Гарантований покупець» за вироблену в Україні електроенергію з відновлюваних джерел. Про це заявила старший банкір департаменту енергетики ЄБРР в Україні Ольга Єрьоміна.

«Що стосується аукціонів. На жаль, законодавча база на сьогодні і той факт, що «Гарантований покупець» є основним контрагентом для цих аукціонів, не дає можливості очікувати, що вони будуть запущені найближчим часом. Бо у «Гарантованого покупця» є проблема боргів», – сказала Єрьоміна.

За її словами, проблема боргів Гарпоку може зменшувати зацікавленість потенційних інвесторів.

«У мене виникають великі сумніви чи будуть серйозні інвестори розглядати контрагента, у якого така велика заборгованість, як надійного контрагента на майбутнє», – зазначила банкір.

Представниця банку вважає, що система аукціонів має бути якимось чином адаптована до нинішніх умов та реалій в Україні для того, щоб вона була якісно та успішно запущена.

Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у станції з ВДЕ складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК «Укренерго».

Українська вітроенергетична асоціація вважає, що держава має запустити зелені аукціони і встановити щорічну потребу в будівництві станцій відновлюваної енергетики, щоб інвестори орієнтувались на ці показники та мали підґрунтя для залучення міжнародних інвестицій в ці проєкти.

На думку УВЕА, в поточних умовах Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку. Водночас, поки триває війна, Україна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.