ЄС та Норвегія створили «Зелений альянс». Що він робитиме

Угода матиме першочергове значення в Арктичному регіоні.

Норвегія та ЄС домовилися про співпрацю щодо боротьби зміною клімату, захисту довкілля, розвитку «зеленої» енергії та промислового переходу. Для цього вони заснували «Зелений Альянс», повідомляє Екополітика.

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Зазначається, що відповідну угоду підписали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. В повідомленні підкреслили, що створивши Альянс сторони підтвердили свою відданість кліматичним цілям до 2030 року. Зокрема щодо скорочення викидів парникових газів щонайменше на 55% порівняно з 1990 роком і досягнення кліматичної нейтральності не пізніше 2050 року. В пресслужбі розповіли, що підписанти прагнуть утримати зростання глобальної температури в межах 1,5°C відповідно до Паризької угоди та одночасно забезпечити енергетичну безпеку, захист навколишнього середовища та прав людини.

«ЄС і Норвегія тісно співпрацюватимуть, щоб забезпечити успішне виконання Паризької угоди та історичної угоди щодо біорізноманіття, досягнутої на конференції ООН з біорізноманіття COP15», – йдеться у повідомленні.

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Це друга угода після «Зеленого Альянсу» ЄС та Японії 2021 року. В повідомленні підкреслили, що ЄС та Норвегія спільно підтримуватимуть країни, що розвиваються, у впровадженні кліматичної та екологічної політики. Угода матиме першочергове значення в Арктичному регіоні.

Нагадаємо, Україна після закінчення війни та з розвитком зеленої енергетики може отримувати 2-3 млрд євро щороку, здійснюючи її експорт в країни ЄС, вважає гендиректор та засновник норвезької компанії Itera Арне Мйос, який займається розробкою ІТ-рішень в галузі відновлюваної енергетики.