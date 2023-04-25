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ЄС та Норвегія створили «Зелений альянс». Що він робитиме

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ЄС та Норвегія створили «Зелений альянс». Що він робитиме
Світ робить ставку на відновлювальні джерела енергії
фото з відкритих джерел

Угода матиме першочергове значення в Арктичному регіоні.

Норвегія та ЄС домовилися про співпрацю щодо боротьби зміною клімату, захисту довкілля, розвитку «зеленої» енергії та промислового переходу. Для цього вони заснували «Зелений Альянс», повідомляє Екополітика.

Зазначається, що відповідну угоду підписали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. В повідомленні підкреслили, що створивши Альянс сторони підтвердили свою відданість кліматичним цілям до 2030 року. Зокрема щодо скорочення викидів парникових газів щонайменше на 55% порівняно з 1990 роком і досягнення кліматичної нейтральності не пізніше 2050 року. В пресслужбі розповіли, що підписанти прагнуть утримати зростання глобальної температури в межах 1,5°C відповідно до Паризької угоди та одночасно забезпечити енергетичну безпеку, захист навколишнього середовища та прав людини. 

«ЄС і Норвегія тісно співпрацюватимуть, щоб забезпечити успішне виконання Паризької угоди та історичної угоди щодо біорізноманіття, досягнутої на конференції ООН з біорізноманіття COP15», – йдеться у повідомленні.

Це друга угода після «Зеленого Альянсу» ЄС та Японії 2021 року. В повідомленні підкреслили, що ЄС та Норвегія спільно підтримуватимуть країни, що розвиваються, у впровадженні кліматичної та екологічної політики. Угода матиме першочергове значення в Арктичному регіоні.

Нагадаємо, Україна після закінчення війни та з розвитком зеленої енергетики може отримувати 2-3 млрд євро щороку, здійснюючи її експорт в країни ЄС, вважає гендиректор та засновник норвезької компанії Itera Арне Мйос, який займається розробкою ІТ-рішень в галузі відновлюваної енергетики.

Теги: енергетика міністр Норвегія фінансування альтернативна енергетика Європейський союз

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