Польща зводить електронний бар'єр на кордоні з Росією
Ділянка захисного бар'єра буде розділена на 12 функціональних секцій
Польща почала зводити електронний бар'єр на межі з Калінінградською областю Росії для того, аби ефективніше контролювати за ситуацією на кордоні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє RMF 24.
«Розпочато будівництво електронного бар'єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією», – повідомив Камінський.
Систему камер і датчиків руху встановлять на 199 кілометрах кордону. Він охопить весь сухопутний кордон з РФ, за винятком ділянки Віслинської коси, де кордон вже декілька років охороняють електронні пристрої.
Камінський зазначив, що бар'єр на кордоні з Росією буде «неймовірно сучасним» – таким, як і на кордоні з Білоруссю.
«Наш східний кордон, я переконаний, буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій, які пов'язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон в Європейському Союзі», – сказав він.
Зазначається, що ділянка захисного бар'єра буде розділена на 12 функціональних секцій. На ній встановлять близько 2 тис. стовпів для відеоспостереження, 3 тис. відеокамер і 700 км силових, передавальних і сигнальних кабелів.
На будівництво бар'єра передбачили понад $83 млн, у тому числі понад $9 млн – на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону.
Нагадаємо, після Великодня, 17 квітня, у Польщі розпочнеться набір на військову службу, який триватиме до 21 липня. Міноборони Польщі хоче перевірити, хто придатний до військової служби і може стати військовим.
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