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Польща вироблятиме боєприпаси для танків Abrams – Моравецький

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польща вироблятиме боєприпаси для танків Abrams – Моравецький
Матеуш Моравецький поділився планами щодо виробництва боєприпасів
фото з відкритих джерел

Сусідня з Україною країна хоче виробляти снаряди із збідненим ураном для танків Abrams

Польща хоче розмістити на своїй території виробництво боєприпасів для американських танків Abrams із збідненим ураном, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький польському телебаченню TVP.

Політик відвідав завод з виробництва танків Abrams в американському місті Анністон і поділився подальшими планами. «Ми намагаємося зробити так, щоб у Польщі було розміщено виробництво боєприпасів для танків Abrams, боєприпасів із збідненим ураном, суперсучасних боєприпасів», – уточнив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки зміцнять свою постійну військову присутність у Польщі шляхом додаткового перекидання кількох тисяч військових, а також створення військової бази та складів з озброєнням. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції у Вашингтоні після зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Під час заходу глава польського уряду зазначив, що Польща пропонує США стратегічне партнерство на всіх можливих рівнях. Він назвав це «вакциною від російського імперіалізму». Моравецький зазначив, що значна інтенсифікація контактів між Варшавою і Вашингтоном відбулася за останній рік. Йдеться не лише про військову, але також економічну співпрацю, присутність американських інвесторів в Польщі.

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Теги: боєприпаси завод міністр Польща

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