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Євросоюз запровадив санкції проти ПВК «Вагнер»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євросоюз запровадив санкції проти ПВК «Вагнер»
«Вагнер» несе відповідальність за підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності України
фото ілюстративне

«Вагнерівці» очолили атаки на українські міста Соледар і Бахмут

Європейський Союз запровадив санкції проти терористичної організації «Група Вагнера» і пов'язаного з нею пропагандистського ЗМІ «Риа Фан». Про це йдеться на сайті ЄС.

Згідно з рішенням Ради ЄС, ПВК «Вагнер» очолила атаки на українські міста Соледар і Бахмут в січні 2023 року і бере активну участь у війні РФ проти України. Організація несе відповідальність за підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про «Риа Фан» зазначають, що воно причетне до провладної пропаганди та дезінформації щодо російської агресії проти України. Видання входить до медіагрупи «Патріот», головою правління якого є засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин.

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що Канада запроваджує нові санкції проти «Вагнера».

До слова, триває 414-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 атак противника. 

Теги: ПВК Вагнера війна санкції Європейський союз

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