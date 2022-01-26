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    Каліфорнійська газова компанія створює водневий автопарк із 50 авто Toyota Mirai

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    Водневий транспорт поспішає на допомогу газовому господарству - Каліфорнійська газова компанія створює водневий автопарк із 50 авто Toyota Mirai

    Водневий транспорт поспішає на допомогу газовому господарству

    Фото: Toyota

    Компанія SoCalGas виведе водні автомобілі на дороги вже у лютому

    Комунальна газова компанія із Каліфорнії SoCalGas має намір декарбонізувати свій автопарк за допомогою автомобілів на водневих паливних елементах. Компанія підтвердила свої плани вивести у лютому на дороги штату 50 водневих автомобілів Toyota Mirai, – повідомляє H2 View.

    Цей крок зробить компанію SoCalGas першою комунальною службою в США, яка почне переводити свої автомобілі на екологічно чисте водневе паливо.

    Компанія SoCalGas передбачає досягти повної декарбонізації своєї діяльності до 2045 року. План включає заміну 50% автопарку екологічно чистими транспортними засобами до 2025 року, і повний перехід на автомобілі з нульовим рівнем викидів до 2035 року.

    «Кожен автомобіль у нашому парку легких позашляховиків проїжджає в середньому 10 тис. миль на рік. Переведення частини автопарку на електромобілі на водневих паливних елементах Toyota Mirai допоможе нам скоротити викиди, наблизити SoCalGas та Каліфорнію до досягнення вуглецевої нейтральності», – сказала віце-президент з ланцюжка постачання SoCalGas Сандра Хрна.

    «Для нас велика честь співпрацювати з SoCalGas у стратегії скорочення викидів від їхнього автопарку, і ми раді допомогти їм у придбанні 50 нових автомобілів Toyota Mirai на водневих паливних елементах», – сказав у свою чергу президент і генеральний менеджер Longo Toyota Дуг Еро.

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    Теги: США Електромобілі автопарк водень Toyota
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    Каліфорнійська газова компанія створює водневий автопарк із 50 авто Toyota Mirai