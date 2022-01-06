  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Hyzon Motors поставить водневі вантажівки сміттєприбиральної компанії

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Завдяки водневим сміттєвозам відходи вивозитимуться практично безшумно - Hyzon Motors поставить водневі вантажівки сміттєприбиральної компанії

    Завдяки водневим сміттєвозам відходи вивозитимуться практично безшумно

    Фото: h2-view.com

    Протягом трьох років голландська компанія Geesinknorba отримає 300 інноваційних вантажівок

    Американський автовиробник Hyzon Motors підписав із голландською компанією зі збору сміття Geesinknorba угоду про постачання своїх інноваційних водневих вантажівок. Згідно з умовами трирічного контракту, Hyzon поставить до Нідерландів 300 вантажних автомобілів великої вантажопідйомності, – повідомляє H2 View.

    У Geesinknorba підкреслили, що вивіз сміття є особливо відповідним застосуванням для важких вантажівок на водневих паливних елементах – вантажні електромобілі на акумуляторах і паливних елементах значно тихіше традиційних сміттєвозів із звичайними дизельними двигунами.

    Крім того, вантажівки Hyzon на водневих паливних елементах можуть легко задовольнити такі експлуатаційні вимоги до сміттєзбиральних машин, як робота підйомників та гідравлічної системи ущільнення відходів – не потрібні додаткові акумулятори.

    «Партнерство з Geesinknorba будується на нашому загальному розумінні того, що екологічно безпечний збір сміття може вплинути на декарбонізацію спільнот та покращення якості життя в наших житлових кварталах», – сказав генеральний директор Hyzon Motors Кріс Найт.

    Читайте також:

    Теги: США Нідерланди сміття вантажівки водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Hyzon Motors поставить водневі вантажівки сміттєприбиральної компанії