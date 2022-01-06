Hyzon Motors поставить водневі вантажівки сміттєприбиральної компанії

Протягом трьох років голландська компанія Geesinknorba отримає 300 інноваційних вантажівок

Американський автовиробник Hyzon Motors підписав із голландською компанією зі збору сміття Geesinknorba угоду про постачання своїх інноваційних водневих вантажівок. Згідно з умовами трирічного контракту, Hyzon поставить до Нідерландів 300 вантажних автомобілів великої вантажопідйомності, – повідомляє H2 View.

У Geesinknorba підкреслили, що вивіз сміття є особливо відповідним застосуванням для важких вантажівок на водневих паливних елементах – вантажні електромобілі на акумуляторах і паливних елементах значно тихіше традиційних сміттєвозів із звичайними дизельними двигунами.

Крім того, вантажівки Hyzon на водневих паливних елементах можуть легко задовольнити такі експлуатаційні вимоги до сміттєзбиральних машин, як робота підйомників та гідравлічної системи ущільнення відходів – не потрібні додаткові акумулятори.

«Партнерство з Geesinknorba будується на нашому загальному розумінні того, що екологічно безпечний збір сміття може вплинути на декарбонізацію спільнот та покращення якості життя в наших житлових кварталах», – сказав генеральний директор Hyzon Motors Кріс Найт.