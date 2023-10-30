Китай будує найбільший у світі вітрогенератор

Споруда після завершення будівництва буде вищою за Ейфелеву вежу

Китайська компанія MingYang планує у найближчі два роки побудувати найбільший у світі вітрогенератор з потужністю 22 МВт та заввишки 330 м з урахуванням діаметра ротора, повідомляє Екополітика з посиланням на Build Portal.

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Коли завершиться будівництво, вітротурбіна буде вищою за Ейфелеву вежу. Зазначається, що китайські компанії MingYang та CSSC Haizhuang розпочали негласне змагання зі створення найпотужнішої та найбільшої у світі вітряної турбіни. Європейські виробники вітряних генераторів, які раніше лідирували на цьому напрямку, залишилися далеко позаду. Відзначимо, що чим потужніша кожна окрема вітряна турбіна, тим нижча вартість електроенергії, яку вона отримує.

Так найбільша в Європі вітряна офшорна турбіна Vestas V236-15 MW потужністю 15 МВт, довжину лопатей 115 м при діаметрі ротора 236 м. У Китаї вже побудували 16- та 18-МВт прибережні вітрогенератори з діаметром ротора 280 м.

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Європейські експерти в галузі офшорної енергетики вважають, що гонитва за розмірами прибережних вітрогенераторів починає шкодити галузі.