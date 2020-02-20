Маленькі острови ОАЕ отримають плавучі електростанції нова енергія



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Серед важливих переваг водної СЕС – велика кількість сонячних променів, які притягує поверхня моря

На острові Нурай (Об’єднані Арабські Емірати) готується до запуску перший плавучий комплекс сонячних панелей. Це стане першим кроком для створення «зелених» електростанцій на невеликих островах держави. Про це повідомляє arabianbusiness.com.

Таку станцію розробляє компанія Enerwhere. Її потужність складає 80 кВт. Планується, що це стане першим випробуванням СЕС на воді в дії, а майбутньому стане в пригоді багатьом курортним островам ОАЕ, включно з Мальдівськими островами.

«Встановлення та обслуговування сонячних панелей на морі коштує дорого, приблизно в три рази дорожче, ніж наземні проекти. Але для такого курортного острова, як Нурай, це все ж набагато краще, ніж купувати цінну пляжну нерухомість, за яку туристи готові платити набагато більше», – говорить головний виконавчий директор Enerwhere Стефан Макштейн.

Розробка плавучих сонячних станцій набагато складніша, ніж наземних: доводиться боротись з хвилями, штормом, вітром та корозією. Перше випробування надасть корисну інформацію про переваги та недоліки розміщення панелей на воді.

Серед важливих переваг водної СЕС – велика кількість сонячних променів, які притягує поверхня моря, а також водне охолодження, що омиває станцію з усіх боків. В ОАЕ найчастіше великі станції встановлюють в пустелі і там вони часто страждають від перегріву.

Державні енергетичні агентства ОАЕ теж проявили інтерес до плавучих станцій і збираються слідкувати за їх розвитком. У минулому році Дубайська державна енергетична компанія уклала контракт з німецькою фірмою Fichtner Group на консультацію щодо проекту будівництва плавучої сонячної електростанції. Крім того, розробник екологічно чистої енергії Masdar, який належить уряду Абу-Дабі, будує перший в Індонезії плавучий сонячний проект.