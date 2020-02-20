Президент Венесуели оголосив надзвичайну ситуацію в енергетиці



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Метою введення режиму надзвичайної ситауації є спроба «захистити нафтову промисловість від імперіалістичної агресії»

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі через американські санкції.

Про це повідомляє El Nacional.

Метою введення режиму надзвичайної ситауації є спроба «захистити нафтову промисловість від імперіалістичної агресії».

Мадуро також створив президентську комісію, яка займеться розробкою термінових заходів для забезпечення енергетичної безпеки.

Зазначимо, що 18 лютого США ввели санкції щодо швейцарського підрозділу «Роснефти» Rosneft Trading SA. Обмежувальні заходи торкнулися також голови ради директорів компанії Дідьє Касимиро.

У Вашингтоні заявили, що компанія виступала посередником при продажі по всьому світу нафти з Венесуели «від імені нелегітимного режиму Мадуро».

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про можливість перегляду відносин зі США за умови взаємної поваги між урядами країн.

Також Мадуро заявив про відмову Венесуели від католицизму.

Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу. Гіперінфляція, девальвація національної валюти, дефіцит товарів першої необхідності, брак ліків призвели до того, що громадяни цієї держави масово залишають країну.