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    Місто в Шотландії отримало 4,5 млн фунтів на водневу програму

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    Шотландське місто Абердин майже в два рази збільшить кількість екологічно чистого транспорту &nbsp; - Місто в Шотландії отримало 4,5 млн фунтів на водневу програму

    Шотландське місто Абердин майже в два рази збільшить кількість екологічно чистого транспорту

     

    Фото: turizm.world

    Місто Абердін отримало фінансування для збільшення кількості водневих автобусів

    Міській раді Абердіна (портове місто на північному сході Шотландії) виділено 4,5 мільйона фунтів стерлінгів на придбання десяти нових двоповерхових автобусів на водневих паливних елементах. В результаті цього загальний парк автобусів, що працюють на водні, збільшиться до 25 одиниць, – повідомляє H2 View.

    «Уряд Шотландії повністю прихильний для припинення вкладу нашого регіону в зміну клімату. Життєво важливо, щоб ми скористалися можливістю зменшення викидів вуглецю, і, таким чином, підтримали диверсифікацію транспортного сектора. Прийшов час переконатися, що ми в змозі побудувати більш екологічне суспільство та економіку», – сказав міністр енергетики Шотландії Пол Уілхаус.

    «Ми дуже раді отримати 4,5 мільйона фунтів стерлінгів з фонду Energy Transition Fund. Автобуси, які будуть придбані за ці кошти, збільшать парк перших в світі водневих двоповерхових автобусів, і доповнять один з найбільших і найрізноманітніших парків водневих транспортних засобів в Європі, який включає в себе автомобілі, фургони, підмітально-прибиральні машини і сміттєвози», – сказала в свою чергу радник міської ради Абердіна Дженні Ленг.

    Теги: Шотландія автопарк фінансування уряд водень
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