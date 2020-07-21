На Чернігівщині планують побудувати заводи з переробки сміття на водень



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Компанія «ТММ» пропонує налагодити на Чернігівщині переробку твердих побутових відходів у синтез-газ з високим вмістом водню

За словами голови Чернігівської ОДА, область має необхідну інфраструктуру для транспортування та зберігання водню

Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко звернувся до в.о. міністра енергетики України Ольги Буславець з проханням сприяти обранню Чернігівської області в якості пілотної для реалізації інноваційного проєкту «Будівництво заводу з виробництва біопалив й енергії у складі Регіональних Центрів управління муніципальними, комерційними та промисловими відходами».

За словами Прокопенко, компанія «ТММ» пропонує налагодити на Чернігівщині переробку твердих побутових відходів у синтез-газ з високим вмістом водню.

«Це найбільш прогресивна та екологічна технологія в світі. Саме з водневою енергетикою провідні західні країни пов'язують перспективи своїх національних економік», - коментує чиновник.

Він зазначив, що зараз Міненерго вивчає перспективи німецько-українського партнерства в напрямку виробництва «зеленого» водню. Прагнення Німеччини – стати одним із світових лідерів у впровадженні H2-технологій у різних сферах. Для втілення мети країна готова інвестувати мільярди євро у нові компанії та наукові дослідження. Відповідно до водневої стратегії, створення ринку Н2 є «спільним європейським проєктом» і стане одним із пріоритетів майбутнього головування Німеччини в Раді ЄС. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше говорив, що ЄС визначив Україну своїм пріоритетним партнером у реалізації Європейської водневої стратегії та постачанні новітнього енергетичного ресурсу на європейський ринок.

За словами голови Чернігівської ОДА, нині стоїть питання з вибору локацій для майбутніх заводів з виробництва джерел енергії з можливістю їх зберігання і транспортування.

Він підкреслив, що область має інфраструктуру для транспортування та зберігання вироблених джерел енергії (водню).

«На території області є два підземні газосховища: Червонопартизанське (с. Мрин) та Олишівське з проєктним активним об’ємом 1,5 млрд м³ та 660 млн м³ відповідно, а також магістральні газопроводи Україна-ЄС», - зазначив чиновник.

Прокопенко назвав головні плюси, які отримає Чернігівська область від проєкту:

можливість звести до мінімуму обсяги накопичення сміття, а на перспективу взагалі ліквідувати полігони твердих побутових відходів і сміттєзвалища. Нині в Чернігівській області розташовано три полігони і 50 сміттєзвалищ твердих побутових відходів. Щорічно область продукує тисячі тонн сміття. Обсяг накопичених відходів на сьогодні складає понад 7,5 млн тонн.

проєкт забезпечить стабільний дохід до місцевих бюджетів.

зниження потреб у викопних енергоносіях, найчастіше імпортованих.

перспективи експлуатації вітчизняної газотранспортної системи для експорту (транспортування) вироблених джерел енергії до ЄС.

Раніше повідомлялося, що уряд Південної Кореї витратить $95 млрд на «зелені» проєкти.