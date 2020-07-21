На Чернігівщині планують побудувати заводи з переробки сміття на водень
За словами голови Чернігівської ОДА, область має необхідну інфраструктуру для транспортування та зберігання водню
Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко звернувся до в.о. міністра енергетики України Ольги Буславець з проханням сприяти обранню Чернігівської області в якості пілотної для реалізації інноваційного проєкту «Будівництво заводу з виробництва біопалив й енергії у складі Регіональних Центрів управління муніципальними, комерційними та промисловими відходами».
За словами Прокопенко, компанія «ТММ» пропонує налагодити на Чернігівщині переробку твердих побутових відходів у синтез-газ з високим вмістом водню.
«Це найбільш прогресивна та екологічна технологія в світі. Саме з водневою енергетикою провідні західні країни пов'язують перспективи своїх національних економік», - коментує чиновник.
Він зазначив, що зараз Міненерго вивчає перспективи німецько-українського партнерства в напрямку виробництва «зеленого» водню. Прагнення Німеччини – стати одним із світових лідерів у впровадженні H2-технологій у різних сферах. Для втілення мети країна готова інвестувати мільярди євро у нові компанії та наукові дослідження. Відповідно до водневої стратегії, створення ринку Н2 є «спільним європейським проєктом» і стане одним із пріоритетів майбутнього головування Німеччини в Раді ЄС. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше говорив, що ЄС визначив Україну своїм пріоритетним партнером у реалізації Європейської водневої стратегії та постачанні новітнього енергетичного ресурсу на європейський ринок.
За словами голови Чернігівської ОДА, нині стоїть питання з вибору локацій для майбутніх заводів з виробництва джерел енергії з можливістю їх зберігання і транспортування.
Він підкреслив, що область має інфраструктуру для транспортування та зберігання вироблених джерел енергії (водню).
«На території області є два підземні газосховища: Червонопартизанське (с. Мрин) та Олишівське з проєктним активним об’ємом 1,5 млрд м³ та 660 млн м³ відповідно, а також магістральні газопроводи Україна-ЄС», - зазначив чиновник.
Прокопенко назвав головні плюси, які отримає Чернігівська область від проєкту:
- можливість звести до мінімуму обсяги накопичення сміття, а на перспективу взагалі ліквідувати полігони твердих побутових відходів і сміттєзвалища. Нині в Чернігівській області розташовано три полігони і 50 сміттєзвалищ твердих побутових відходів. Щорічно область продукує тисячі тонн сміття. Обсяг накопичених відходів на сьогодні складає понад 7,5 млн тонн.
- проєкт забезпечить стабільний дохід до місцевих бюджетів.
- зниження потреб у викопних енергоносіях, найчастіше імпортованих.
- перспективи експлуатації вітчизняної газотранспортної системи для експорту (транспортування) вироблених джерел енергії до ЄС.
Раніше повідомлялося, що уряд Південної Кореї витратить $95 млрд на «зелені» проєкти.