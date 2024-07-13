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Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
«Припинити відключення світла не можна, бо електроенергії не вистачає для покриття потреб всіх споживачів в країні»
ілюстративне фото: Depositphotos

У соцмережах шириться російське ІПСО

Росіяни поширюють в соціальних мережах заклики до агресії через графіки відключень світла. Про це йдеться у повідомленні Кам’янської міської ради.  

У ньому зазначається, що окупанти продовжують руйнувати енергетичні потужності по всій країні, вбивати українців та намагаються розсварити людей між собою та збурити ситуацію в країні.   

«Упродовж останнього часу у соціальних мережах все частіше ширяться заклики до перекриття доріг, мітингів та агресії через відсутність світла. Звісно, не без ворожих підбурювань. Так, світла немає, щонайменше 12 годин на добу. Ні, страждає не тільки Кам’янське – така ж ситуація по всій країні», – наголосили в повідомленні.   

В міській раді пояснили, що припинити відключення світла не можна, бо електроенергії не вистачає для покриття потреб всіх споживачів в країні.   

«Без світла, без кондиціонера чи без холодильника важко. Але не забуваймо, що наші оборонці стоять на захисті країни, в набагато важчих умовах. Ми, цивільні, не маємо права зараз здаватись і піддаватися ворожим ІПСО, тому що нам важко. Ми повинні триматись та бути згуртованими», – підкреслили у міській раді.   

У підсумку міськрада закликала українців підтримувати ЗСУ та не давати ворогу приводів для радощів.

Раніше Міністерство енергетики України попереджало українців про активізацію ворожого ІПСО.   

Теги: окупанти міськрада відключення електроенергія інформаційна війна

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