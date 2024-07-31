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Європа досягла збільшення потужностей біометану на 37%

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Європа досягла збільшення потужностей біометану на 37%
Імпульс у секторі біометану тісно збігається з цілями до 2030 року, викладеними в плані REPowerEU
ілюстративне фото

Загальна встановлена ​​потужність європейського біометану може сприяти уникненню майже 29 мільйонів тонн викидів CО2 щорічно

Європа досягла встановленої потужності в 6,4 мільярда кубометрів (млрд кубометрів) біометану на рік, згідно з Європейською картою біометану.

81% потужності відповідає заводам, розташованим у Європейському Союзі (5,2 млрд кубометрів). Зростання в країнах ЄС-27 досягло 37%, тоді як потенціал проаналізованих країн, що не входять до ЄС, зріс на 20% порівняно з набором даних за 2022-2023 роки.

Загальна встановлена ​​потужність європейського біометану може сприяти уникненню майже 29 мільйонів тонн викидів CО2 щорічно та виробляти 830 тис. тонн органічних добрив на рік. Ці станції також можуть забезпечувати відновлюваною енергією 5 мільйонів європейських домогосподарств протягом року або заправляти 145 тис. біо-СПГ цілий рік, забезпечуючи довгострокові цілі Європи щодо енергетичної безпеки та пом’якшення клімату.

Франція є однією з країн, яка лідирує у розвитку виробництва біометану, і майже подвоїла свої потужності порівняно з попереднім виданням цієї карти. Італія також продемонструвала значне зростання, збільшивши кількість заводів у чотири рази та загальну потужність заводів більш ніж у три рази, тоді як Велика Британія та Данія зберігають свої позиції серед п’ятірки провідних виробників біометану в Європі. Німеччина залишається найбільшим виробником біометану, але призупинила будівництво нових заводів.

Імпульс у секторі біометану тісно збігається з цілями до 2030 року, викладеними в плані REPowerEU. Згідно з нещодавнім аналізом Європейської біогазової асоціації, до 2030 року буде залучено 25 мільярдів євро приватних інвестицій, і це призведе до встановлення 950 нових біометанових установок.

«Карта біометану 2024 року підкреслює значне зростання сектору біометану, демонструючи рішучість галузі в досягненні цілей REPowerEU. Щоб підтримувати цей прогрес, для держав-членів ЄС вкрай важливо визначити чіткі цілі та шляхи, а для самого ЄС підтримувати цей сектор довгостроковою політикою та адміністративним спрощенням для операторів. Це зобов’язання забезпечить надійний і стійкий енергетичний перехід по всій Європі», – заявила Джулія Канчіан, Генеральний секретар ЄБА.

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Теги: Європейський союз біометан альтернативна енергетика

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