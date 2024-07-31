Європа досягла збільшення потужностей біометану на 37%
Загальна встановлена потужність європейського біометану може сприяти уникненню майже 29 мільйонів тонн викидів CО2 щорічно
Європа досягла встановленої потужності в 6,4 мільярда кубометрів (млрд кубометрів) біометану на рік, згідно з Європейською картою біометану.
81% потужності відповідає заводам, розташованим у Європейському Союзі (5,2 млрд кубометрів). Зростання в країнах ЄС-27 досягло 37%, тоді як потенціал проаналізованих країн, що не входять до ЄС, зріс на 20% порівняно з набором даних за 2022-2023 роки.
Загальна встановлена потужність європейського біометану може сприяти уникненню майже 29 мільйонів тонн викидів CО2 щорічно та виробляти 830 тис. тонн органічних добрив на рік. Ці станції також можуть забезпечувати відновлюваною енергією 5 мільйонів європейських домогосподарств протягом року або заправляти 145 тис. біо-СПГ цілий рік, забезпечуючи довгострокові цілі Європи щодо енергетичної безпеки та пом’якшення клімату.
Франція є однією з країн, яка лідирує у розвитку виробництва біометану, і майже подвоїла свої потужності порівняно з попереднім виданням цієї карти. Італія також продемонструвала значне зростання, збільшивши кількість заводів у чотири рази та загальну потужність заводів більш ніж у три рази, тоді як Велика Британія та Данія зберігають свої позиції серед п’ятірки провідних виробників біометану в Європі. Німеччина залишається найбільшим виробником біометану, але призупинила будівництво нових заводів.
Імпульс у секторі біометану тісно збігається з цілями до 2030 року, викладеними в плані REPowerEU. Згідно з нещодавнім аналізом Європейської біогазової асоціації, до 2030 року буде залучено 25 мільярдів євро приватних інвестицій, і це призведе до встановлення 950 нових біометанових установок.
«Карта біометану 2024 року підкреслює значне зростання сектору біометану, демонструючи рішучість галузі в досягненні цілей REPowerEU. Щоб підтримувати цей прогрес, для держав-членів ЄС вкрай важливо визначити чіткі цілі та шляхи, а для самого ЄС підтримувати цей сектор довгостроковою політикою та адміністративним спрощенням для операторів. Це зобов’язання забезпечить надійний і стійкий енергетичний перехід по всій Європі», – заявила Джулія Канчіан, Генеральний секретар ЄБА.
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