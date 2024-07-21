Галущенко розповів, коли тариф на електроенергію може знову здорожчати

До закінчення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде

Ціна на електричну енергію для побутових споживачів затверджена до 30 квітня наступного року

Тариф на електроенергію не переглядатиметься до 1 травня наступного року. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на запит народного депутата Олексія Кучеренка.

«Ціна на електричну енергію для побутових споживачів, згідно з Постановою №632, затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде», – йдеться в документі, який нардеп опублікував у фейсбуці.

Нагадаємо, що український уряд оновив меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який надасть фінансову допомогу у розмірі $8 млрд. Однак один із пунктів домовленостей передбачає підвищення тарифу на газ та електроенергію для населення.

До слова, фіксована ціна на газ для населення гарантована до 30 квітня 2025 року.