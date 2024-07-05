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Масштабні зміни у графіках відключень світла: «Укренерго» повідомило деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Масштабні зміни у графіках відключень світла: «Укренерго» повідомило деталі
Мапа із розкладом вимірювання реального споживання електроенергії серед областей
фото: Telegram/«Укренерго»

Протягом двох тижнів у один з днів у кожній області буде знято обмеження на споживання електроенергії

З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. Про це повідомляє «Укренерго».

«Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку – взимку та влітку – і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни», – зазначає пресслужба.

Зокрема, в інші дні обмеження споживання відбуватимуть згідно з графіками. 

Коли у вашій області не буде обмежень

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

  • 9 липня: Дніпропетровська область;
  • 10 липня: м. Київ;
  • 11 липня: Київська, Хмельницька області;
  • 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
  • 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
  • 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
  • 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
  • 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
  • 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

 

Як зазначає «Укренерго», завдяки таким вимірам диспетчерський центр зможе побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Ми зможемо визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності. Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств.

«Аналіз цих даних дозволить надалі забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами. Крім того, ми зможемо отримати більш точні дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак. Тобто, це дасть змогу більш точно визначити, де потрібно реалізувати проєкти з децентралізованої генерації в першу чергу і прорахувати оптимальні рішення для кожного регіону», – йдеться в повідомленні.

Як проходитимуть виміри споживання електроенергії

Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в системі є дефіцит енергії, спричинений масованими російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені.

«Більш конкретну інформацію щодо графіків відключень ви зможете отримати від обленерго у своєму регіоні. Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів», – повідомляє пресслужба.

У випадку повторення Росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

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Теги: електроенергія Укренерго відключення енергетика

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