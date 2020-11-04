Найбільший в світі виробник аміаку переходить на водневу сировину

Найбільший в світі виробник аміаку переходить на водневу сировинунова енергія
Відвантаження азотних добрив з одного із заводів CF Industries
Новий завод CF Industries буде виробляти щорічно 20 тис тонн зеленого аміаку
Компанія CF Industries, один з найбільших в США виробників і дистриб'юторів мінеральних добрив, побудує в штаті Луїзіана комплекс з виробництва екологічно чистого аміаку на водневої основі, - повідомляє H2 View.
На території комплексу буде встановлена ультрасучасна система електролізу для вироблення водню з води, який відразу ж буде поставлятися на завод з виробництва зеленого аміаку.
Передбачається, що новий азотний комплекс буде виробляти приблизно 20 тис тонн екологічно чистого аміаку на рік. Крім водневого проекту, CF Industries також продовжить впроваджувати на своїх підприємствах системи CCS (уловлювання викидів вуглецю), щоб забезпечити виробництво до 3,5 млн тонн низкоуглеродистого аміаку щорічно.
«Прихильність декарбонізації найбільшої в світі мережі з виробництва аміаку зробить CF Industries лідером в області поставок чистого водню», - з упевненістю заявив президент і головний виконавчий директор компанії Тоні Віл.