Нестабільні розрахунки з «зеленою» генерацією формують нові борги – експерт

Борг перед виробниками ВДЕ залишається значними – Литвиненко

Попри суттєве скорочення історичної заборгованості, боргова проблема у секторі відновлюваних джерел енергії залишається актуальною та продовжує створювати ризики для стабільної роботи виробників «зеленої» електроенергії. Про це заявив Вадим Литвиненко, виконавчий директор ТОВ «НВП «Енерго-плюс».

За його словами, піковий рівень заборгованості був зафіксований ще у 2024 році.

«Заборгованість перед виробниками «зеленої» електроенергії пройшла пік у вересні 2024 року і становила близько 35,7 млрд грн. Протягом року її вдалося суттєво знизити», – зазначив Литвиненко.

Водночас навіть після скорочення боргового навантаження воно залишається значним.

«Але навіть після цього боргові зобов'язання за електрику з ВДЕ (відновлювані джерела енергії) залишаються великими: станом на жовтень 2025 року сукупна заборгованість Укренерго перед ДП «Гарантований покупець» становить 16,1 млрд грн», – наголосив він.

Експерт звернув увагу, що у 2025 році продовжили формуватися й нові борги, що свідчить про нестабільність платіжної дисципліни.

«Водночас окремо за січень-жовтень 2025 року ми маємо борги у 2,1 млрд грн, тобто казати про системну роботу з ліквідації заборгованості зарано», — підкреслив Литвиненко.

Він порівняв динаміку розрахунків за різні роки та зазначив, що ситуація погіршилася після 2023 року.

«Скажімо, у 2023 році поточна дисципліна розрахунків була майже ідеальною (приблизно на рівні 99%), а вже у 2024 погіршилась і за місяцями становила 89-95%... Також нестабільними були й розрахунки у поточному році (77-99% за різними місяцями), що й призвело до формування вказаних нових боргових зобов'язань», – пояснив Литвиненко.

Водночас він наголосив, що ключовим проблемним періодом для сектору ВДЕ залишається 2022 рік.

«Втім, головним «провальним» періодом залишається 2022 рік. Через те що енергосистема працювала у режимі «островів» та зруйнований облік оплати за окремими місяцями падав до 33-45%. Саме тоді сформувався основний масив сукупної недоплати за електроенергію з ВДЕ, що перевищує півтора десятка гривень», – сказав експерт.

Раніше президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко заявила, що боргова проблема у секторі ВДЕ залишається одним із ключових викликів для його подальшого розвитку.