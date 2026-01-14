Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Нестабільні розрахунки з «зеленою» генерацією формують нові борги – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Нестабільні розрахунки з «зеленою» генерацією формують нові борги – експерт

Борг перед виробниками ВДЕ залишається значними – Литвиненко

Попри суттєве скорочення історичної заборгованості, боргова проблема у секторі відновлюваних джерел енергії залишається актуальною та продовжує створювати ризики для стабільної роботи виробників «зеленої» електроенергії. Про це заявив Вадим Литвиненко, виконавчий директор ТОВ «НВП «Енерго-плюс».

За його словами, піковий рівень заборгованості був зафіксований ще у 2024 році.

«Заборгованість перед виробниками «зеленої» електроенергії пройшла пік у вересні 2024 року і становила близько 35,7 млрд грн. Протягом року її вдалося суттєво знизити», – зазначив Литвиненко.

Водночас навіть після скорочення боргового навантаження воно залишається значним.

«Але навіть після цього боргові зобов'язання за електрику з ВДЕ (відновлювані джерела енергії) залишаються великими: станом на жовтень 2025 року сукупна заборгованість Укренерго перед ДП «Гарантований покупець» становить 16,1 млрд грн», – наголосив він.

Експерт звернув увагу, що у 2025 році продовжили формуватися й нові борги, що свідчить про нестабільність платіжної дисципліни.

«Водночас окремо за січень-жовтень 2025 року ми маємо борги у 2,1 млрд грн, тобто казати про системну роботу з ліквідації заборгованості зарано», — підкреслив Литвиненко.

Він порівняв динаміку розрахунків за різні роки та зазначив, що ситуація погіршилася після 2023 року.

«Скажімо, у 2023 році поточна дисципліна розрахунків була майже ідеальною (приблизно на рівні 99%), а вже у 2024 погіршилась і за місяцями становила 89-95%... Також нестабільними були й розрахунки у поточному році (77-99% за різними місяцями), що й призвело до формування вказаних нових боргових зобов'язань», – пояснив Литвиненко.

Водночас він наголосив, що ключовим проблемним періодом для сектору ВДЕ залишається 2022 рік.

«Втім, головним «провальним» періодом залишається 2022 рік. Через те що енергосистема працювала у режимі «островів» та зруйнований облік оплати за окремими місяцями падав до 33-45%. Саме тоді сформувався основний масив сукупної недоплати за електроенергію з ВДЕ, що перевищує півтора десятка гривень», – сказав експерт.

Раніше президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко заявила, що боргова проблема у секторі ВДЕ залишається одним із ключових викликів для його подальшого розвитку.

Теги: Укренерго альтернативна енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 9 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
8 сiчня, 17:33
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 7 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
6 сiчня, 18:22
29 грудня застосовуватимуться аварійні відключення світла
«Укренерго» повідомило про запровадження аварійних відключень світла
29 грудня, 2025, 13:20
У ніч на 27 грудня російські окупанти влаштували черговий масований ракетно-дроновий теракт проти України
Як будуть вимикати світло 28 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
27 грудня, 2025, 20:16
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 27 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
26 грудня, 2025, 17:05
Боргова криза створює найбільші ризики для стабільної роботи ринку електроенергії, додає Омельченко
Взаємна заборгованість в енергетиці перевищила 40 млрд грн – Центр Разумкова
25 грудня, 2025, 13:51
На кордоні зі Словаччиною було розподілено 172 МВт доступної пропускної спроможності
Імпорт електроенергії із сусідніх держав. «Укренерго» повідомило гарні новини
25 грудня, 2025, 12:44
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 25 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
24 грудня, 2025, 18:51
Відключення світла 18 грудня 2025 року: дані «Укренерго»
Відключення світла 18 грудня 2025 року: дані «Укренерго»
17 грудня, 2025, 18:33

Новини

Нестабільні розрахунки з «зеленою» генерацією формують нові борги – експерт
Нестабільні розрахунки з «зеленою» генерацією формують нові борги – експерт
Вчені створили гнучкий пристрій, який може замінити сонячні панелі (фото)
Вчені створили гнучкий пристрій, який може замінити сонячні панелі (фото)
Сонячні панелі у кризі: що відомо про глобальні збитки
Сонячні панелі у кризі: що відомо про глобальні збитки
Частина України може опинитися під водою через глобальне потепління – Greenpeace
Частина України може опинитися під водою через глобальне потепління – Greenpeace
Податкові стимули працюють: час поширити їх і на вітроенергетику – експерт
Податкові стимули працюють: час поширити їх і на вітроенергетику – експерт
Постанова НКРЕКП стимулює неплатників шукати вирішення боргів – Соколовський
Постанова НКРЕКП стимулює неплатників шукати вирішення боргів – Соколовський

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua