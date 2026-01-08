Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 9 січня 2026 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 9 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

9 січня 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: відключення відключення світла Укренерго електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як будуть вимикати світло 3 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 3 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
2 сiчня, 18:05
Київщина: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
29 грудня, 2025, 21:59
Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 30 грудня 2025 року
29 грудня, 2025, 21:10
Восени російські загарбники пошкодили 8 тис. МВт генерації
Коли в Україні перестануть вимикати світло? Міненерго дало невтішний прогноз
29 грудня, 2025, 12:46
На Київщині введено екстрені відключення світла 27 грудня 2025 року
На Київщині введено екстрені відключення світла 27 грудня 2025 року
27 грудня, 2025, 11:22
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
У деяких областях скасовано відключення світла 25 грудня 2025 року
25 грудня, 2025, 15:48
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів
У різдвяну ніч РФ вдарила по енергооб'єктах: перелік регіонів, де знеструмлені споживачі
25 грудня, 2025, 10:33
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 11 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
10 грудня, 2025, 18:38
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року
8 грудня, 2025, 23:12

Події в Україні

Третій армійський корпус запустив нову рекрутингову кампанію
Третій армійський корпус запустив нову рекрутингову кампанію
«Нова пошта» попередила українців про затримки доставок через негоду
«Нова пошта» попередила українців про затримки доставок через негоду
Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: є поранені
Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: є поранені
Україну накрив снігопад: названо найнебезпечніші траси для руху
Україну накрив снігопад: названо найнебезпечніші траси для руху
Як будуть вимикати світло 9 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 9 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Генпрокуратура пояснила, за що прокурор у справі Магамедрасулова отримав службову квартиру
Генпрокуратура пояснила, за що прокурор у справі Магамедрасулова отримав службову квартиру

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua