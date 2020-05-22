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    Конфлікт вичерпано: Київ і Софія порозумілися щодо Болграду на Одещині

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    <span>Між Україною і Болгарією немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської спільноти в Україні</span> - Конфлікт вичерпано: Київ і Софія порозумілися щодо Болграду на Одещині
    Між Україною і Болгарією немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської спільноти в Україні
    Фото: МЗС

    У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вирішили з Болгарією суперечку щодо Болградського району

    Між Україною і Болгарією більше немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської громади на українській території. Про це ввечері в п'ятницю, 22 травня, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

    Як відомо, до цього між країнами виникла конфліктна ситуація через поділ Болградського району Одеської області.

    У МЗС повідомили, що 22 травня це питання під час зустрічі обговорили заступник глави МЗС України Василь Бондар і посол Болгарії Костадин Коджабашев.

    «Дипломати завжди знаходять спільну мову. Між Україною і Болгарією немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської громади в Україні. Ми домовилися вирішувати всі актуальні питання в конструктивному дусі», - зазначив Бондар.

    Зокрема, в МЗС запевнили болгарського посла, що адміністративно-територіальна реформа не впливає на рівень забезпечення прав болгарської громади в Одеській області. При цьому посол Болгарії наголосив на важливості збереження національної, культурної та мовної ідентичності болгарської громади в Україні.

    Також Бондар подякував Коджабашеву за готовність передати Україні гумдопомоги у вигляді медичних засобів.

    Як повідомлялося, кілька днів тому уряд Болгарії прийняв декларацію, в якій виступив проти поділу Болградського району Одеської області, так як це нібито порушує цілісність болгарської громади.

    У відповідь в МЗС України заявили, що питання адміністративно-територіального устрою України відносяться виключно до компетенції української державної влади.

    МЗС Київ Софія Одещина посол Болгарія уряд
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