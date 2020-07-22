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    Нью-Йорк встановить 50 тис. зарядних станцій для електрокарів

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    У Нью-Йорку до 2025 року встановлять 50 тисяч зарядних станцій для електромобілів - Нью-Йорк встановить 50 тис. зарядних станцій для електрокарів
    У Нью-Йорку до 2025 року встановлять 50 тисяч зарядних станцій для електромобілів

    Загальні інвестиції в проєкт складуть близько $750 млн

    Влада Нью-Йорку до 2025 року встановить 50 тисяч зарядних станцій для електромобілів. Про це заявив губернатор штату Ендрю Куомо.

    Загальні інвестиції в проєкт складуть близько $750 млн. З цієї суми $701 млн інвестують енергокомпанії, ще $48,8 млн буде виділено за угодою з концерном Volkswagen AG.

    Оголошення Нью-Йорка з’явилось після заяви Флориди, яка 10 липня оголосила про інвестиції в $8,6 млн в розширення зарядних станцій.

    За даними Міністерства енергетики США, продажі електромобілів в країні у 2019 році становили менше 2% всіх продажів автомобілів. Згідно з опитуваннями, розширення парку електромобілів сьогодні пов'язують з низьким рівнем зарядної інфраструктури (більшість зарядних станцій зосереджено у великих містах і вздовж східного і західного узбережжя США) і високою вартістю придбання електромобілів.

    Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині планують побудувати заводи з переробки сміття на водень.

    енергетика інвестиції Нью-Йорк Електромобілі альтернативна енергетика
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