Нью-Йорк встановить 50 тис. зарядних станцій для електрокарів



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У Нью-Йорку до 2025 року встановлять 50 тисяч зарядних станцій для електромобілів

Загальні інвестиції в проєкт складуть близько $750 млн

Влада Нью-Йорку до 2025 року встановить 50 тисяч зарядних станцій для електромобілів. Про це заявив губернатор штату Ендрю Куомо.

Загальні інвестиції в проєкт складуть близько $750 млн. З цієї суми $701 млн інвестують енергокомпанії, ще $48,8 млн буде виділено за угодою з концерном Volkswagen AG.

Оголошення Нью-Йорка з’явилось після заяви Флориди, яка 10 липня оголосила про інвестиції в $8,6 млн в розширення зарядних станцій.

За даними Міністерства енергетики США, продажі електромобілів в країні у 2019 році становили менше 2% всіх продажів автомобілів. Згідно з опитуваннями, розширення парку електромобілів сьогодні пов'язують з низьким рівнем зарядної інфраструктури (більшість зарядних станцій зосереджено у великих містах і вздовж східного і західного узбережжя США) і високою вартістю придбання електромобілів.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині планують побудувати заводи з переробки сміття на водень.