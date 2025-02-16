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Вирішення боргових проблем і зняття цінових обмежень – ключ до інвестицій у гнучку генерацію – аналітичний звіт

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Вирішення боргових проблем і зняття цінових обмежень – ключ до інвестицій у гнучку генерацію – аналітичний звіт
фото з відкритих джерел

Україні потрібно 5,4 ГВт нових потужностей протягом наступних двох років

Україна матиме змогу залучати інвестиції та розбудовувати нові енергопотужності лише за активної політичної підтримки інвесторів державою. Про це йдеться в звіті Instrat. Його автор Олексій Михайленко, керівник аналітичного відділу Лабораторії чистої енергії (Clean Energy Lab), українського аналітичного центру.

«Інвестори стикаються із боргами за субсидії та мають низьку довіру до державної підтримки. Український ринок електроенергії потребує більш потужної та надійної політичної підтримки, ніж будь-коли, щоб досягти своїх амбітних цілей», – сказав Михайленко.

За його оцінками, щоб задовольнити свої нагальні енергетичні потреби, Україна терміново потребує 4,3 ГВт нових відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) до 2026 року, 1,1 ГВт нових газових станцій з можливістю швидкого запуску на додачу до 2,8 ГВт відремонтованих пошкоджених атаками станцій,  а також забезпечення додаткових 0,6 ГВт транскордонних перетоків. «Таких масштабних темпів будівництва востаннє було досягнуто у 2019-2020 роках завдяки програмам підтримки відновлюваної енергетики», – нагадав експерт.

Він зазначив, що рішучі дії уряду мають важливе значення для розблокування необхідних інвестицій та прискорення введення нових потужностей в Україні. Михайленко вважає, що відновлення довіри до політики підтримки має вирішальне значення, починаючи з вирішення проблеми заборгованості перед інвесторами у відновлювану енергетику та забезпечення довгострокової стабільності платежів.

«Вирішення проблеми заборгованості та зняття цінових обмежень на балансуючому ринку має важливе значення для залучення інвестицій у гнучку генерацію та покращення економіки проектів», – додає експерт.

Він підкреслив, що Україна стоїть перед безпрецедентним викликом, який вимагає 5,4 ГВт нових потужностей протягом наступних двох років і додаткових 9,2 ГВт протягом 2027-2030 років.

Як повідомлялося, президент України 6 лютого підписав законопроєкт №9381, яким передбачається скорочення заборгованості компанії Укренерго на енергоринку на 13 млрд грн.

В Українській вітроенергетичній асоціації заявляють, що інвестори в зелену енергетику фіксують поліпшення ситуації з боргами за раніше згенеровану електроенергію і очікують, що держава забезпечить їх повну виплату для прискореного будівництва нових електростанцій.

 

Теги: інвестиції держава Укренерго

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