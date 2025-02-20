Нові джерела природного водню. Що виявили вчені

Піренеї, Альпи і частини Гімалаїв можуть бути гарячими точками водню

Гірські хребти можуть виробляти у 20 разів більше природного водню на рік, ніж рифтові зони, зазначають дослідники

Вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, водень – перспективне чисте паливо, проте його синтетичне виробництво залежить від викопного палива. Нове дослідження показує, що гірські хребти можуть містити величезні запаси природного водню.

Шляхом моделювання тектоніки плит учені виявили, що Піренеї, Альпи та деякі райони Гімалаїв можуть бути осередками водню. У дослідженні стверджується, що водень може утворюватися у великих кількостях внаслідок серпентинізації – процесу, під час якого мантійні породи реагують із водою, утворюючи нові мінерали та газоподібний водень.

Це відбувається, коли мантійні породи, що зазвичай залягають глибоко під землею, виносяться на поверхню (ексгумуються) внаслідок тектонічної активності протягом мільйонів років. Ексгумація мантійних порід відбувається здебільшого у двох тектонічних ситуаціях: рифтогенез (континентальний розкол, як в Атлантиці) і горотворення (континентальне зіткнення, як у Піренеях і Альпах).

Під час дослідження вчені дійшли висновку, що серпентинізація набагато ефективніша у гірських хребтах, ніж у рифтових басейнах. Згідно з їхніми розрахунками, гірські хребти можуть виробляти у 20 разів більше водню на рік, ніж рифтові зони. Це пов'язано поєднанням оптимальних температур, великої кількості води і відповідних порід-резервуарів у горах.

Крім того, вчені зазначили, що в гірських хребтах є відповідні породи-колектори (наприклад, піщаник) для накопичення водню, які можна розбурити. Розвідувальні роботи вже ведуться в таких регіонах, як Піренеї, Альпи і Балкани, де були виявлені перші ознаки природного водню.

«Загалом, ми можемо опинитися на переломному етапі у дослідженні природного водню. Таким чином, ми можемо стати свідками зародження нової галузі природного водню», – заявив провідний автор дослідження Френк Цваан.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

До слова, дослідники з Університету Іллінойсу в Урбані-Шампейні (США) вивчають способи використання шкірки помело для розробки інструментів, які можуть живити невеликі електричні пристрої та контролювати біомеханічні рухи.