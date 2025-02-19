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Паперові батареї: у Сінгапурі створили екологічну альтернативу літію

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Паперові батареї: у Сінгапурі створили екологічну альтернативу літію
Гнучкі акумуляторні паперові батареї одного дня можуть замінити літій-іонні аналоги
фото: Flint in Inc. Magazine

Це виглядає як просто сірий папір, але він зберігає енергію

Технологічний прорив, який може назавжди змінити ринок акумуляторів, представив сінгапурський стартап Flint. Компанія розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам. Розробка вже здобула визнання, отримавши нагороду Best of CES Sustainability, пише EcoNews.

Що таке паперові батареї і як вони працюють

Новий тип акумуляторів виготовляється з біорозкладних і нетоксичних матеріалів, що робить їх екологічно чистими та стійкими до впливу навколишнього середовища. Завдяки гнучкості вони можуть використовуватися у різних пристроях – від побутової електроніки до медичних приладів.

Основним компонентом батареї є целюлоза, яка виконує роль електроліту для передачі іонів між анодом і катодом. Це дозволяє отримати ефективну та екологічну альтернативу традиційним літієвим акумуляторам без потреби у видобутку рідкісних металів.

Паперові батареї Флінта виготовлені з целюлози
Паперові батареї Флінта виготовлені з целюлози
фото: Кеті Коллінз/cnet.com

Чому великі компанії звертають увагу на цю розробку

Паперові батареї мають низку суттєвих переваг:

  • Сталий розвиток. Виробництво таких акумуляторів не потребує видобутку рідкісних елементів, що мінімізує шкоду довкіллю.
  • Безпека. На відміну від літій-іонних батарей, вони не загоряються при фізичному пошкодженні, що вирішує одну з головних проблем сучасних акумуляторів.
  • Економічна ефективність. Вартість зберігання енергії знижується до 50 доларів за кіловат-годину, що значно дешевше за літієві аналоги.
  • Гнучкість використання. Завдяки малій вазі та пластичності їх можна використовувати у різних сферах – від електроніки до транспорту.

Чому це технологія майбутнього

Однією з головних переваг нових батарей є їх здатність до біологічного розкладання. На відміну від традиційних акумуляторів, які створюють електронні відходи та забруднюють довкілля, паперові батареї повністю розкладаються протягом шести тижнів.

Батарейки біологічно розкладаються і можуть використовуватися для додаткового живлення рослин
Батарейки біологічно розкладаються і можуть використовуватися для додаткового живлення рослин
фото: Кеті Коллінз/cnet.com

Стартап Flint вже привернув увагу понад 20 компаній у сферах електротехніки, транспорту та побутової електроніки. Завдяки своїм унікальним властивостям ця технологія має потенціал для революції у сфері зберігання енергії, а також для використання у смартфонах, електромобілях та навіть авіації.

Flint нещодавно отримав $2 млн на будівництво випробувального заводу у Сінгапурі. Це свідчить про перспективи розвитку цієї технології та можливість децентралізації акумуляторного ринку у майбутньому.

Нагадаємо, що канадська компанія Idenergie розробила інноваційний пристрій, який генерує електрику з поточної води, перевершуючи сонячні панелі за кількістю виробленої енергії.

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Теги: будівництво ринок технології розробка

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